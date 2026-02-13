Exámenes para guías turísticos en Mallorca: fecha y requisitos

Archivo - Varios turistas con una guía en una calle de Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha publicado la convocatoria de exámenes para habilitar guías turísticos en Mallorca, que están previstos para el próximo 30 de mayo.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este jueves, contempla las bases y los temarios de las pruebas para la habilitación como guía oficial de turismo de Baleares en el ámbito territorial de Mallorca.

Las pruebas las realizará la Escuela de Turismo Felipe Moreno e incluirán un bloque sobre el conocimiento del patrimonio cultural y natural de las Islas. Es la primera vez que se convocan estos exámenes desde 2006, la última vez en que se hizo un proceso similar en la isla.

Los aspirantes tendrán que pasar también una exposición oral sobre un tema extraído al azar de una lista de conocimientos específicos de Baleares, además del conocimiento de las lenguas oficiales de las Islas y otros idiomas.

Entre los requisitos, es necesario disponer de algún título de ciclo formativo de grado superior de formación profesional, diplomado o licenciado universitario, grado o máster universitario o cualquier otro equivalente u homologado.

También hay que acreditar nivel de inglés y de al menos otra lengua extranjera, así como los conocimientos de castellano y catalán. Estos requisitos se demostrarán en las pruebas.