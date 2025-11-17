Excelencia y seguridad: SAMU 061 Baleares logra la certificación ISO 9001

La consellera de salud, Manuela García, con la certificación del SAMU 061 junto a profesionales de este servicio - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares, mediante la Gerencia de Atención a Urgencias 061, ha obtenido la certificación internacional ISO 9001:2015, otorgada por Aenor y reconocida por la red mundial IQNet, que acredita la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad en la Central de Coordinación de Urgencias Médicas del SAMU 061 en todo el ámbito territorial de Baleares.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, la certificación, con vigencia hasta octubre de 2028, reconoce el compromiso del SAMU 061 con la excelencia, la seguridad del paciente y la mejora continua en la gestión de las emergencias médicas, en la coordinación del destino hospitalario y la integración con los recursos asistenciales del sistema sanitario balear, garantizando una atención rápida, eficiente y con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Según ha manifestado el director médico del SAMU 061 Baleares, Txema Álvarez, este reconocimiento acredita el trabajo de todo el equipo del 061 en la implantación de procesos eficientes, seguros y centrados en el ciudadano y alineados con los estándares internacionales de calidad.

La ISO 9001:2015 es la norma de gestión de calidad más reconocida a nivel mundial. Su obtención sitúa al SAMU061 Baleares entre los servicios de emergencias médicas más avanzados en materia de calidad asistencial, trazabilidad operativa y orientación a resultados.

Con esta acreditación, la Conselleria ha destacado que el SAMU 061 Baleares "consolida su liderazgo en el ámbito de la emergencia extrahospitalaria, reafirmando su compromiso con la mejora continua y la innovación en beneficio de los ciudadanos de las Islas".