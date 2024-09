Experta recomienda retirar las pantallas en Primaria y alerta del aumento de trastornos del espectro autista por su uso

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La neuropediatra del Hospital de Son Espases Montserrat Pons ha abogado por retirar el empleo de pantallas como material educativo durante la Primaria y ha advertido del incremento de trastornos del espectro autista (TEA) entre los menores por la adicción a estos dispositivos.

La científica ha hecho estas aseveraciones durante su intervención en la Comisión de Estudio y Reflexión sobre Impacto de la Digitalización en la Educación, celebrada este jueves en el Parlament.

Desde su punto de vista, los materiales educativos que no son pantallas "distraen mucho menos" y, en el ámbito educativo, lo que se experimenta al escribir o se puede tocar "se queda mucho más impregnado en el cerebro". "El desarrollo de los niños no puede ser solo visual, necesitan escribir y tocar, cosas que el ordenador no lo permite tanto", ha defendido.

Pons ha citado algunas repercusiones del uso y abuso de las pantallas en los menores como la baja tolerancia a la frustación o al esfuerzo, la adicción a estos aparatos o la sintomatología relacionada con el trastorno del espectro autista.

Sobre este último efecto, ha señalado que desde la pandemia de la Covid-19, los pacientes se han incrementado de manera "muy notable" y las consultas están "repletas" de niños que durante el confinamiento abusaron de las pantallas.

En este sentido, ha apuntado que estos son casos en los que se abusa "mucho" de las pantallas y en momentos "clave" del desarrollo de los menores, porque "no es lo mismo abusar con 20 años de las pantallas, que lo hagas con 2 o 3 años, que es cuando se tiene que formar el lenguaje".

"Si en el momento en que se tiene que formar el lenguaje abuso de las pantallas, con dibujos y colores pero el niño no entiende lo que dicen, su cerebro desconecta del lenguaje y continúa mirando, motivo por el que se produce este aumento de los TEA y retrasos en el desarrollo del lenguaje", ha subrayado.

Aún así, ha reconocido que es "difícil" demostrar esta causalidad pero ha incidido en que "mejoran mucho" cuando se les retiran las pantallas y "no llega a ser del todo reversible".