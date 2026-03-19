Expertas reflexionan sobre los liderazgos y la cooperación internacional en una jornada del Consell y el Fons Mallorquí

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Misericòrdia ha acogido este jueves la jornada 'Cooperación con mirada de mujer' organizada por el Consell de Mallorca y el Fons Mallorquí de Cooperació, en la que voces expertas han reflexionado sobre liderazgos y transformación social.

El acto ha contado con la participación de la gerente de Pa i Mel en Burkina Faso, Ada Siquier; la coordinadora del Fons Mallorquí hasta 2025, Antònia Rosselló; y la directora técnica de la ONGD Tasni en Senegal, Nuria Moreno Jurado. Ha moderado la conversación la directora insular de Familias, Ana Ferriol.

Durante la jornada se ha puesto de relieve la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas de cooperación, según han subrayado desde la institución insular y el Fons Mallorquí en sendas notas de prensa.

Igualmente, se ha destacado el papel calve de las mujeres en los procesos de desarrollo y transformación social, tanto desde el liderazgo comunitario como desde las instituciones.

Las ponentes han compartido experiencias desde distintos contextos, desde Centroamérica a África subsahariana, poniendo en valor el papel de las mujeres como "agentes de cambio".

La presidenta del Fons Mallorquí y alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, ha destacado que "hablar de cooperación con mirada de mujer es hablar de desigualdades, pero también de liderazgos, experiencias y procesos de transformación".

En esta línea, ha subrayado que esta perspectiva "debe incorporarse de manera transversal para impulsar cambios reales". "Queremos seguir impulsando una cooperación más justa y más igualitaria, conectada con las realidades de las personas", ha apuntado.

Por su parte, el conseller insular de Presidencia y vicepresidente del Fons Mallorquí, Toni Fuster, ha puesto en valor la jornada, remarcando que "permite visibilizar el papel de las mujeres en los proyectos de cooperación y conocer, de primera mano, sus experiencias en diferentes contextos".

"Incorporar esta mirada contribuye a enriquecer las políticas de cooperación municipalista y a adaptar mejor las actuaciones a las realidades de cada territorio", ha agregado.

El Fons Mallorquí ha reconocido en la jornada la trayectoria de Antònia Rosselló, vinculada a la entidad durante 27 años y una de las figuras clave en su desarrollo. Fuster, por su parte, ha destacado su contribución al crecimiento y consolidación de la entidad.

Rosselló se incorporó al Fons en 1998 y, a lo largo de casi tres décadas, ha contribuido a impulsar proyectos, programas y alianzas con ayuntamientos, entidades sociales y comunidades del Sur Global, ayudando a consolidar el Fons Mallorquí como una herramienta colectiva de los municipios para la cooperación internacional.

El acto ha finalizado con una actuación musical como muestra de agradecimiento por su dedicación y compromiso. La jornada ha contado con la financiación de Plataforma y de la Unión Europea.