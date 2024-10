Expertos en Cambio Climático piden al Govern reducir la movilidad privada y revisar la implantación de las renovables

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático ha solicitado al Govern una reducción de la movilidad privada en el ámbito terrestre, aéreo y marítimo, fomentar la agricultura y revisar la planificación de la implantación de las energías renovables.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha trasladado este grupo de científicos creado en virtud de la Ley balear de Cambio Climático, tras reunirse este jueves con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

El presidente del comité, Pau de Vílchez, ha resaltado que el 60 por ciento de las emisiones de efecto invernadero de Baleares provienen del sector del transporte y, "por muchas renovables que se pongan, si no se ataca la movilidad, no se reducirán lo suficiente las emisiones y no se podrá afrontar el cambio climático".

"Un gobierno responsable tiene que dar una respuesta responsable a este desafio y, por tanto, las políticas tienen que ser coherentes y trasversales para que afecten todas las Consellerias y sean eficaces", ha apuntado.