Exponen en Can Sales 13 incunables y un manuscrito medieval de temática lul·liana de los inicios de la imprenta

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales acoge la exposición 'Incunabula Lulliana: los impresos lul·lians del periodo incunable', una muestra impulsada por el Govern, que presenta algunas de las primeras obras de temática lul·liana estampadas en los inicios de la imprenta.

La exposición reúne 13 incunables y un manuscrito medieval procedentes de la colección propia de la Biblioteca.

Con motivo del Congreso Internacional Ramon Llull 2025, que tiene lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Escuela de Hotelería de Baleares (EHIB), la Dirección General de Cultura de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha liderado la programación de un amplio conjunto de actividades culturales en homenaje a Ramon Llull.

En el caso de la Biblioteca Pública de Palma, este impulso del Govern se concreta en conferencias, talleres, rutas guiadas y esta exposición que se puede visitar de manera libre y gratuita hasta el 5 de diciembre de 2025, dentro del horario habitual de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 9.30 a 14.00 horas.

La Biblioteca 'Can Sales' conserva una de las colecciones más destacadas de obras lul·lianas, especialmente por su rico fondo de manuscritos --200 en total, 54 de los cuales medievales--, así como por su importante conjunto de incunables, con más de 700 ejemplares, el cuarto más numeroso del país.

La introducción de la imprenta supuso una auténtica revolución en la difusión del conocimiento y permitió la expansión del lul·lismo por Europa a partir del siglo XV. Entre 1475 y 1500 se publicaron 38 ediciones de obras lul·lianas o de seguidores de su doctrina, especialmente de Pere Daguí. La exposición refleja este momento de efervescencia intelectual.

La muestra incluye 13 incunables correspondientes a nueve ediciones diferentes, procedentes en gran parte de los conventos de Jesús, Sant Francesc y San Domingo de Palma. También se exhibe una copia manuscrita de finales del siglo XIV del 'Llibre de contemplación de Déu', que perteneció a Gabriel Llull i Rossell (1562-1641), descendente del beato.

Por otra parte, este jueves, a las 19.00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Llegir Llull en lletra impresa: 1480-1500', a cargo de la reconocida filóloga y medievalista Lola Badia, una actividad también enmarcada en el programa cultural organizado por el Ejecutivo autonómico.