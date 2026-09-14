La 8ª exposición 'Les poesies dels baleàrics' se podrá visitar en el Arxiu del Regne de Mallorca hasta el 23 de octubre

Acto de inauguración de la exposición 'Les poesies dels baleàrics' en el Arxiu del Regne de Mallorca. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura ha presentado este lunes en el Arxiu del Regne de Mallorca la 8ª edición de la exposición colectiva 'Les poesies dels baleàrics', de la que se podrá disfrutar hasta el 23 de octubre.

Se trata de una iniciativa que une poesía y arte visual y que se ha consolidado como una cita anual "de referencia" para promover el intercambio cultural entre los territorios mediterráneos, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

La exposición, organizada por la Dirección General de Cultura, la Asociación Art amb B y la Fundació Baleària, con la colaboración del Arxiu del Regne de Mallorca, se ha inaugurado este lunes, en la sala de exposiciones con la presencia del director general de Cultura, Llorenç Perelló; la representante de la Fundació Baleària, Marina Sanmartí Llopis, y, por parte de Art amb B, Antoni Torres Martorell.

Después de iniciar su recorrido en Ciutadella e itinerario por Dénia, Eivissa, Maó y Ceuta la muestra llega ahora a Palma para continuar su trayecto por las ciudades conectadas por las rutas marítimas de Baleària.

En esta nueva edición, se ha escogido la poesía como eje vertebrador del proyecto y 16 artistas procedentes de Baleares, la Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta han creado una obra inspirada en un poema, al establecer un diálogo entre la palabra y la imagen mediante disciplinas como la pintura, la fotografía, el arte textil y la escultura.

La propuesta pone en valor la capacidad de la poesía de transcender su ámbito literario para convertirse en una fuente de emoción, reflexión y expresión artística. Los versos se transforman en formas, colores y texturas a través de la mirada de los artistas, que amplían y reinterpretan el significado de los textos poéticos desde su propio lenguaje visual.

Este encuentro entre poesía y artes visuales invita al público a descubrir nuevas formas de percibir e interpretar el mundo, a la vez que reivindica la riqueza cultural y lingüística compartida por los territorios mediterráneos.

Los artistas participantes en esta edición, así como los poetas en quienes se han inspirado son: Ricardo Vidal, de Alicante, inspirado en la poetisa Antònia Vicens; Elena Martí, de Alicante, inspirada en los poetas Hugo Mujica y Joan Valls Jordà; Carlos Larios, de Ceuta, inspirado en los poetas Sara Búho y Leonardo Bello Rosal; Marga Guasch, de Eivissa, inspirada en la poetisa Nora Albert; Carmen Liberal, de Eivissa, inspirada en la poetisa Teresa Navarro Pastor; Josefina Torres, de Eivissa, inspirada en un poema propio; Fran Lucas Simón, de Formentera, inspirado en el poeta Guillermo Mayer; Agnès Burguera, de Mallorca, inspirada en la poetisa Joana Raspall; Andreu Planas, de Mallorca, inspirado en el poeta Gottfried Benn; Catalina Bauzà Riera, de Mallorca, inspirada en la poetisa Silvia Ostertag; Isabela Lleó, de Mallorca, inspirada en escritos de Eduardo Chillida; Tomeu Estelrich, de Mallorca, inspirado en el poeta Antoni Vidal Ferrando; Gracia Ribalaiga, de Menorca, inspirada en el poeta Damià Rotger; Lluís Pons James, de Menorca, inspirado en el poeta Gumersind Gomila; Rafael Hernández, de València, inspirado en los poetas Miguel Hernández, Malévitx y Maiakovski, y Pep Aguilar Mallol, de Dénia, inspirado en los poetas Maria Ibars y Vicent Andrés Estellés.

Esta iniciativa, comisariada por Antoni Torres Martorell y Marina Sanmartín Llopis, es fruto de la colaboración continuada entre la Dirección General de Cultura del Govern, la asociación Art amb B y la Fundació Baleària, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y la difusión de la creación artística entre los territorios unidos por el Mediterráneo.

La propuesta se podrá visitar los lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 14.30 horas, y los martes y jueves, de 09.00 a 19.30 horas.