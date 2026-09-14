Una exposición recrea un bosque de olivos silvestres para reflexionar sobre el entorno en Palma

Presentación de la exposición 'El cor del bosc'.
Presentación de la exposición 'El cor del bosc'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 16:42
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PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espai Cor de Palma acogerá, desde este martes y hasta el 6 de diciembre, la exposición 'El cor del bosc', una recreación de un bosque de olivos silvestres que invita a reflexionar sobre el paisaje y la preservación del entorno.

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este lunes la exposición, original del artista palmesano Fabián Schalekamp y comisariada por Joan Carles Gomis.

"Esta exposición, que muestra un bosque de acebuches, invita al espectador a detenerse y reflexionar sobre los elementos de la naturaleza", ha explicado Bonet.

Asimismo, ha recordado que esta muestra forma parte de la programación vinculada a la 30a edición de la Nit de l'Art, que se celebrará el próximo sábado.

La muestra reúne un conjunto de esculturas que reconstruyen un bosque de acebuches a partir del "imaginario colectivo".

A través de este trabajo, Schalekamp invita al espectador a "repensar" el paisaje y el patrimonio natural como elementos que "hacen posible la vida" y, al mismo tiempo, anima a "preservar el territorio frente a fenómenos destructivos como los incendios, la deforestación y la emergencia climática".

Fabián Schalekamp inició su carrera expositiva en Palma en 1995, con la muestra 'Diálogos mudos', presentada en la Galería 4 Gats-Ferran Cano. Desde entonces, su obra se ha podido ver en diferentes espacios de la ciudad, entre los que se encuentran Can Balaguer, Casal Solleric, Can Marquès y Galería ABA.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran su participación en Art Cologne Fira d'Art Contemporani, celebrada en 2026 en el Palacio de Congresos de Palma, y la instalación 'Dama del Bosc', presentada en 2025 con motivo de las exposiciones del Llit de la Mare de Déu d'Agost, en la Església de Sant Gaietà.

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