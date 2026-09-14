Una exposición recrea un bosque de olivos silvestres para reflexionar sobre el entorno en Palma

Presentación de la exposición 'El cor del bosc'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espai Cor de Palma acogerá, desde este martes y hasta el 6 de diciembre, la exposición 'El cor del bosc', una recreación de un bosque de olivos silvestres que invita a reflexionar sobre el paisaje y la preservación del entorno.

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este lunes la exposición, original del artista palmesano Fabián Schalekamp y comisariada por Joan Carles Gomis.

"Esta exposición, que muestra un bosque de acebuches, invita al espectador a detenerse y reflexionar sobre los elementos de la naturaleza", ha explicado Bonet.

Asimismo, ha recordado que esta muestra forma parte de la programación vinculada a la 30a edición de la Nit de l'Art, que se celebrará el próximo sábado.

La muestra reúne un conjunto de esculturas que reconstruyen un bosque de acebuches a partir del "imaginario colectivo".

A través de este trabajo, Schalekamp invita al espectador a "repensar" el paisaje y el patrimonio natural como elementos que "hacen posible la vida" y, al mismo tiempo, anima a "preservar el territorio frente a fenómenos destructivos como los incendios, la deforestación y la emergencia climática".

Fabián Schalekamp inició su carrera expositiva en Palma en 1995, con la muestra 'Diálogos mudos', presentada en la Galería 4 Gats-Ferran Cano. Desde entonces, su obra se ha podido ver en diferentes espacios de la ciudad, entre los que se encuentran Can Balaguer, Casal Solleric, Can Marquès y Galería ABA.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran su participación en Art Cologne Fira d'Art Contemporani, celebrada en 2026 en el Palacio de Congresos de Palma, y la instalación 'Dama del Bosc', presentada en 2025 con motivo de las exposiciones del Llit de la Mare de Déu d'Agost, en la Església de Sant Gaietà.