La extracción definitiva del pecio de Ses Fontanelles comenzará en 2026

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante las Jornadas Internacionales de Arqueología Marina celebradas en Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que las tareas definitivas para extraer el pecio de Ses Fontanelles, ubicado en Palma, están previstas que comiencen en 2026.

Galmés ha subrayado la importancia de llevar a cabo estas tareas con el máximo rigor científico y ha garantizado que la institución insular pondrá todas las herramientas y recursos necesarios para que así sea.

Ha sido durante la clausura de las Jornadas Internacionales de Arqueología celebradas este miércoles y jueves en la Playa de Palma, que han girado en torno al caso del pecio de Ses Fontanelles.

El encuentro ha reunido a especialistas de la comunidad científica nacional e internacional para definir el proceso de extracción y establecer las bases para la conservación de este barco tardo-romano datado en el siglo IV d.C.

Durante las jornadas, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se ha puesto en valor la magnitud y el valor patrimonial del pecio, considerado uno de los más relevantes del litoral mediterráneo y que fue descubierto hace ahora seis años por un ciudadano que buceaba por la zona.

Los expertos han detallado que el barco, localizado a pocos metros de la costa, no conserva la quilla, lo que obliga a planificar una extracción por fragmentos, siguiendo un protocolo meticuloso y avalado por la comunidad científica internacional.

Galmés, por su parte, ha considerado "nos recuerda la importancia de dejar atrás las prisas y apostar por el rigor y la ciencia". "La voz de los expertos es más necesaria que nunca", ha destacado.

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ARQUEOLOGÍA MARINA

La jornada de este jueves ha contado con una mesa temática presidida por el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Enrique García Riaza sobre documentación audiovisual aplicada a la arqueología subacuática.

El profesor de la Universidad de Sassari Pier Giorgio Spanu, por su parte, ha aportado una visión internacional sobre la gestión del patrimonio marítimo.

Uno de los puntos más destacado ha sido la presentación del proyecto 'Arqueomallornauta', a cargo de los doctores Miguel Ángel Cau Ontiveros, Darío Bernal Casasola y Carlos de Juan Fuertes, quienes han expuesto los últimos avances en el estudio del barco y su excepcional estado de conservación.

"Gracias a la colaboración entre universidades hoy contamos con la hoja de ruta científica que avala el proyecto. Nos encontramos en un momento decisivo para transformar el patrimonio sumergido en patrimonio compartido", ha apuntado el presidente del Consell.

Las jornadas se han cerrado con una mesa redonda sobre los retos de la arqueología subacuática en Mallorca y con una visita guiada al punto de ses Fontanelles, donde se encuentra el pecio.