La facturación en el comercio al por menor sigue al alza en Baleares, con una moderación en alimentación

La directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, y la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí, presentan los datos actualizados del Observatorio del Comercio de las Baleares - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La facturación del comercio al por menor se mantiene al alza en Baleares, con un índice general que asciende al 6,6% en septiembre, por encima además de la media nacional; y un índice general sin las estaciones de servicio que sigue creciendo hasta el 6,2%, aunque, en este caso, 0,3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Así lo ha explicado este martes la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, durante la presentación de los datos actualizados del Observatorio del Comercio de las Baleares, junto a la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí.

No obstante, el índice de comercio al por menor de ventas de las tiendas de alimentación es el que menos crece, ya que, en este caso, el crecimiento es de menos de la mitad de la media naional, al situarse en el 3,1% en septiembre, una tendencia que se ha prolongado durante prácticamente los últimos seis meses de este año. Por tanto, aunque no hay una contención por que las tasas de crecimiento continúan siendo positivas, sí hay una moderación en este capítulo respecto al resto de los datos que han podido ser analizados.

El resto de grupos venta, por su parte, crecen y lo hacen con mucha más fuerza, con tasas que superan el 6% desde el mes de junio, concretamente, agosto y septiembre lo hicieron por encima del 8%, bastante por encima de la media nacional.