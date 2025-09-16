Familias del CEIP Maria Antònia Salvà mantienen la protesta e instan a que se les dé solución "lo más pronto posible"

Unas 137 personas se reúnen en el CEIP Maria Antònia Salvà y deciden continuar con la protesta de no llevar a los niños a la escuela - AFA CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

Unas 137 personas se han reunido esta tarde en el centro para volver a pedir la suspensión cautelar del maestro condenado por acoso

La abogada de la AFA se reunirá este miércoles con los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación para buscar una solución

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina (Palma)han decido este martes, tras reunirse 137 personas, en el centro, para volver a pedir la suspensión cautelar del maestro condenado por acoso, mantener la protesta de no llevar a sus hijos a la escuela, y han instado a que les dé una solución "lo más pronto posible".

En un comunicado, la asociación de familias de alumnos (AFA) del CEIP Maria Antònia Salvà ha avanzado que, con el objetivo de buscar una solución favorable a esta cuestión, este miércoles, 17 de septiembre, la abogada de las familias, Carmen López, se reunirá con los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación.

Durante la misma mañana de este miércoles, 17 de septiembre, han precisado desde la AFA, los docentes del centro están convocados para acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Las familias han recordado, tal y como ha dicho la Directora de la Oficina Balear de la Infancia, que "no se iniciará ningún protocolo de absentismo a pesar de que las faltas sean no justificadas".

Asimismo, han instado a que se intente solventar la situación "lo más pronto posible" para que los niños puedan ejercer su derecho fundamental de ir a la escuela.

Con todo, las familias están a la espera de la convocatoria por parte de la Conselleria de Educación de la Mesa Paritaria, que podría adoptar medidas cautelares para el maestro condenado por acoso.

En función de ello, la asociación de familias del CEIP Maria Antònia Salvà convocará la próxima reunión con las familias.