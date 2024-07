Familias de Mallorca avisan a Educación de "carencias" y "discriminación" en el sistema de escolarización 0-3

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de familias de los municipios de Palma, Marratxí, Inca y Sóller se ha unido para exponer, en un documento conjunto, las "carencias" detectadas en el sistema de escolarización 0-3 años en Mallorca y que ha provocado que se queden "fuera del proceso de inscripción de las escoletas".

El documento ha sido firmado por 50 padres y madres, y ha sido presentado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

En dicho comunicado, las familias han dicho ser conscientes de que la etapa educativa 0-3 no es obligatoria, "pero la sociedad actual y el mundo laboral no están preparados para que los niños se queden en casa con sus padres 24/7 hasta los tres años", han argumentado.

Por ello, han opinado que los gobiernos municipales, insulares, autonómicos y estatales deben trabajar en un sentido u otro "para asegurar que quedarse en casa con los hijos no implique una pérdida de nivel adquisitivo a las familias o dar opciones viables para poder conciliar la vida laboral y familiar".

"Si el camino a seguir es el de dotar de plazas a todos los hijos de los progenitores laboralmente activos, se debe priorizar a aquellas familias que necesitan tener a los hijos escolarizados y, para ello, se debe valorar la necesidad de una escoleta", han agregado las familias.

Con todo, han lamentado que "parece que este no es el objetivo", ya que, según han sentenciado, no se ha tenido en cuenta el número de alumnos potenciales a ser inscritos, lo que denota un "error de planificación".

"Si hubiese plazas para todos no serían un problema los criterios de baremo, pero sabiendo que hay más niños que plazas, estos criterios no han ordenado, han supuesto una criba", han censurado las familias.

En esta línea, han ejemplificado que algunos de los criterios que se especifican son ser víctimas de terrorismo o violencia de género, formar familias numerosas o sufrir enfermedades crónicas. Ante ello, han afirmado que no pretenden pasar por delante de ninguno de los casos descritos, pero tampoco "quedar excluidos del proceso", algo que les hace sentir "discriminados".

"No se trata de un proceso para pedir una beca o subvención, sino una plaza de escoleta. La no obtención no solo implica prescindir de una ayuda, sino que quita opciones para conciliar la vida laboral con la familiar y obliga a buscar otras soluciones como son escoletas privadas que no siempre están cerca de casa y que representa no confiar en la enseñanza pública", han advertido.

Ante este escenario, han opinado que si la etapa 0-3 años debe ser gratuita para todos y el ente público "no es capaz de asumir a todos los niños en sus centros y centros adheridos", lo que deben hacer es "asegurar poder tener plazas en todos --creando nuevos centros que puedan iniciar la actividad en septiembre-- o asumir las cuatro horas de los centros privados".

Por otra parte, estas familias han dicho extrañarse del funcionamiento del reparto de plazas y la "poca transparencia", asegurando que hay casos en los que se está asignando una cuarta opción a las familias "aunque saben que en la segunda hay plazas libres".

Además, han agregado que, dentro del criterio de reparto de plazas, también "perjudica" el crecimiento de la demanda para este curso que viene, "influido, está claro, por la gratuidad".

"Familias que no necesitaban llevar a los niños a la escoleta ahora lo hacen porque tienen cuatro horas sin coste. No se ha priorizado a quienes necesitamos las escoletas ni a los que necesitamos entre seis y ocho horas", ha sentenciado el grupo de familias firmante, que también ha advertido de un aumento de los precios a raíz de la gratuidad.

Por todo ello, han exigido a la administración que busque una solución para estas familias "que se han quedado fuera del proceso", ya sea otorgando plazas nuevas en escoletas actuales, creando nuevas o dando ayudas para compensar los precios y desplazamientos a otros centros, han enumerado.

"Y para futuros procesos", han pedido que se "lime el procedimiento para que nadie quere fuera del sistema", han concluido.