La FEHM valora positivamente la ampliación de los ERTE pero reclama "una solución específica" para el sector turístico

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha valorado este viernes de forma positiva la aprobación del Consejo de Ministros para ampliar hasta el 30 de septiembre de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), pero ha reclamado "una solución específica" para el sector del turismo.

Así lo ha expresado la vicepresidenta de la FEHM, María José Aguiló, quien ha indicado que el sector turístico necesitará "hacia final de temporada otra medida y otra solución, porque la actividad turística es distinta de otros sectores productivos".

"Estamos satisfechos de que se haya alcanzado el acuerdo, quizá no sería el que esperábamos pero como mínimo tenemos unos meses más de cobertura y se han contemplado diferentes escenarios", ha señalado Aguiló.

"Hay un escenario no deseable en caso de que se produzcan rebrotes", ha indicado. Por otra parte, ha explicado que están las coberturas "para aquellas empresas que no puedan reiniciar la actividad porque tengan restricciones o bien por la situación de demanda no sea la adecuada y para las empresas que están reanudando la actividad y necesitan ese apoyo", ha apuntado.

Además, Aguiló ha valorado de forma muy positiva la cobertura de los fijos discontinuos. "En Baleares hay un contingente muy importante que han quedados cubiertos hasta el 31 de diciembre", ha finalizado.