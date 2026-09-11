Felanitx guarda un minuto de silencio por la mujer fallecida durante el temporal del miércoles

Acto del minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Felanitx por el fallecimiento de una mujer por el temporal del pasado miércoles. - AYUNTAMIENTO DE FELANITX

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Felanitx ha acogido este viernes un minuto de silencio para recordar a la vecina del municipio que falleció el pasado miércoles por el temporal que afectó a diversos puntos de Mallorca.

De esta manera, el Consistorio ha puesto fin al día de duelo oficial decretado por la muerte de esta mujer de 63 años, que fue arrastrada por una riada en una calle de Felanitx cuando iba a trabajar.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas en la calle Bellpuig. Varias personas llamaron a los servicios de emergencias alertando de que se habían encontrado a una mujer tirada en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.

Los testigos le practicaron las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del 061 y de un médico del municipio, que las han continuado. No obstante, no han podido hacer nada por su vida y tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se habría resbalado o tropezado cuando caminaba por la vía pública. Debido a la fuerte lluvia, la mujer se ha ahogado y ha perdido la vida.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor han asumido la investigación y se han desplazado hasta el lugar de los hechos para recabar pruebas sobre lo sucedido. La Policía Local de Felanitx también ha intervenido en el suceso.