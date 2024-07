Felanitx inicia la regularización del aparcamiento de Cala sa Nau y MÉS pide su cierre por ser un espacio protegido

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Felanitx ha iniciado la regularización temporal, en virtud del decreto de simplificación administrativa, del aparcamiento situado junto a Casa sa Nau, mientras que MÉS per Mallorca ha formalizado ante el Consistorio y la Agenda de Defensa del Territorio (ADT) sendas denuncias reclamando el cese de la actividad por tratarse de un espacio protegido.

En un comunicado, los ecosoberanistas han acusado al Consistorio 'felanitxer' de iniciar los trámites para la regularización al tener conocimiento de la presentación de las denuncias.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, han argumentado que la situación de Cala sa Nau siempre ha preocupado, por la afluencia de vehículos a una zona de muy difícil circulación por la anchura del camino. La regularización, han añadido, será temporal, siguiendo el decreto, y permitirá evitar el colapso circulatorio.

Sin embargo, para el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, la explotación de este aparcamiento es especialmente grave, ya que está ubicado en una zona de especial protección.

El ecosoberanista ha criticado la actitud del Ayuntamiento a quien ha acusado de iniciar la legalización tras tener conocimiento de las denuncias y sin pasar por el pleno. "La legalización del aparcamiento supone una muestra más de urbanismo a la carta y supone añadir más presión en este espacio", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz del Bloc per Felanitx (partido con el que MÉS mantiene un acuerdo electoral en el ámbito municipal), Miquel Lluís Mestre, ha criticado la "connivencia" del PP local.

Según Mestre, el aparcamiento no solo infringe la normativa insular sino que además tampoco dispone de los permisos municipales. En concreto, según el de Bloc per Felanitx, no dispone de licencia de actividad.

"Es inaudito que la alcaldesa dé cobertura a un negocio ilegal. Exigimos no solo la clausura sino que dé explicaciones. Felanitx no puede estar en manos de quienes ayudan a los infractores", ha afirmado.