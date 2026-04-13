La feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma Mallorca registra más de 10.000 visitantes en su primera edición

Feria de arte contemporaneo Art Cologne Palma Mallorca - CAIB

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma Mallorca ha registrado en su primera edición la asistencia de más de 10.000 visitantes.

Según han señalado este lunes la organización de la feria y la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en sendos comunicados, esta primera edición de la muestra en Palma ha tenido un arranque "muy positivo y una gran repercusión internacional".

Igualmente, ya se ha confirmado su vuelta el año que viene en la capital balear, que tendrá lugar del 1 al 4 de abril del 2027.

Este ha sido el primer año en el que la feria celebra una edición en un emplazamiento del sur de Europa, en la que se han presentado 88 galerías procedentes de 20 países, de las cuales 19 eran de Baleares. Por su parte, Art Cologne celebrará su 59 edición en Colonia del 5 al 8 de noviembre de 2026.

La organización ha destacado la notable presencia de coleccionistas internacionales, hasta el punto de que se agotaron las entradas para el día de cierre, al que asistieron numerosos coleccionistas locales y de Alemania, Austria, Suiza, Escandinavia y Estados Unidos.

Asimismo, durante la feria destacó el programa VIP, cuya recepción oficial se celebró pasado jueves 9 de abril en Es Baluard, y reunió a galeristas, visitantes internacionales e invitados de la sociedad mallorquina.

El programa incluyó también eventos en espacios emblemáticos de la isla como el St. Regis Mardavall Mallorca Resort y la bodega Can Feliu en Porreres.

El director artístico de la muestra, Daniel Hug, ha señalado que la primera edición de Art Cologne ha supuesto "un inicio muy sólido, con un intenso intercambio, un alto grado de internacionalidad y buenos resultados de ventas".

Por su parte, el presidente de Art Palma Contemporani, Fran Reus, ha destacado que se han cumplido e incluso superado las expectativas previstas para la cita.

"El público local ha hecho suya la feria, algo que se ha percibido claramente", ha asegurado, antes de añadir que "ha habido un interés real, mucho dinamismo y excelentes resultados para numerosas galerías".

Art Cologne ha sido desarrollada por el centro internacional de ferias Koelnmesse en colaboración con instituciones y agentes locales, entre ellos el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y la asociación Art Palma Contemporani.

VALORACIÓN DE LOS GALERISTAS

Por otra parte, la organización del evento ha remarcado que la "buena acogida" del mercado se ha reflejado en las valoraciones de los galeristas participantes, que destacan tanto las ventas como la generación de nuevos contactos.

Entre ellos, Madi Canals, de la Galería Florit/Florit de Palma, ha subrayado la importancia de la feria para poner en valor la "sólida" escena del arte contemporáneo de Mallorca. "A largo plazo, su éxito dependerá de mantener un proceso de selección riguroso y un nivel de calidad constante", ha puntualizado.

Por su parte, Gerd Harry Lybke, de la galería Eigen + Art de Berlín, ha destacado que esta primera edición de la feria ha arrancado "con fuerza y con una clara proyección de futuro". "Todo apunta a que se consolidará como una cita fija en el calendario internacional del arte, en un ambiente marcadamente internacional", ha señalado.

Por último, Ana Area, de la galería Ehrhardt Flórez de Madrid, ha valorado que el perfil de los coleccionistas presentes en la feria ha sido "especialmente interesante" y ha destacado la calidad y la integración de la escena artística mallorquina en el programa VIP.