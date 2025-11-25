Fernández garantiza el compromiso del Govern con la ampliación de Huialfàs: "Si tengo que picar yo, picaré"

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha garantizado este martes el compromiso del Govern con la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla y ha asegurado que "si tiene que picar, picará".

En una comparecencia en el pleno del Parlament de este martes, Fernández ha recordado que el plazo del concurso de ideas acaba el próximo 9 de enero y que después "se darán los pasos para que la ampliación sea una realidad".

Fernández ha respondido al diputado del PSIB Omar Lamín, que ha enmarcado la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla en el capítulo de "imcumplimientos importantísimos" con una previsión de duplicar las plazas.

El socialista ha lamentado que a noviembre de 2025 sólo se haya anunciado la convocatoria del concurso de ideas y ha preguntado si las obras de esta infraestructura sociosanitaria podrán arrancar antes de 2027. "Mientras, hay 40 plazas menos", ha criticado Lamín.

"Si han tardado dos años y medio en hacer un concurso de ideas, ¿cuánto tardarán en meter una pala?", se ha preguntado el diputado socialista.

Fernández y Lamín han intercambiado, además, reproches de manipulación y trilerismo en relación a las listas de espera de dependencia y de discapacidad.

Durante su intervención, la consellera ha avanzado que el Ejecutivo está ultimando el plan de infraestructuras sociosanitarias, que estará listo antes de que acabe el año. Fernández ha adelantado que pedirá comparecer en el Parlament para "explicarlo con todo lujo de detalles".

TRASPASO DE COMPETENCIAS AL CONSELL DE IBIZA

Fernández, en otra comparecencia, se ha referido al traspaso de competencias de gestión integral de las residencias públicas para personas dependientes por parte del Govern al Consell de Ibiza y ha afirmado que ambas instituciones están en "diálogo permanente y fluido" para que el traspaso, acordado en 2023, se lleve a cabo en el marco de una gestión "adecuada y estable" sin perjuicio para los usuarios.

La consellera ha adelantado que próximamente se firmará un protocolo de cogobernanza con la institución insular con el objetivo de mejorar la coordinación y gestión de las residencias y centros de día y avanzar hacia la gestión directa por el Consell.

En relación a esta cuestión, la diputada del PSIB Irantzu Fernández ha criticado la falta de avances en un traspaso en el que el PP y el Govern están a favor.

"No se ha cumplido el acuerdo ni se ha dado un solo paso", ha afirmado la diputada. La diputada se ha preguntado, por un lado, si es que el Govern y el Consell están trabajando "a escondidas" pero no están llegando a un acuerdo o si, por otro lado, el Consell de Ibiza no quiere estas competencias.

La consellera, en su intervención ha recordado que en el año 2011 se encontraron un agujero de cuatro millones de euros tras la gestión socialista y que por aquel motivo el Ejecutivo asumió las competencias. "Han tenido ocho años para volver a ejecutar el traspaso", ha reprochado la consellera.

LISTAS DE ESPERA

Durante el debate de las preguntas de control a los miembros del Ejecutivo, Fernández ha negado que el Govern esté ocultando los datos de las listas de espera.

Ha sido en su respuesta al diputado socialista Omar Lamín, que ha acusado a Fernández de ocultad o dar a medias datos de listas de espera, "invisibilizando así historias de vida".

La consellera ha reprochado al socialista que manipule los datos para justificar la pregunta parlamentaria.

Lamín ha denunciado que la falta de transparencia en los datos sobre diferentes servicios públicos, que generan unas "listas de espera completamente intolerables", puesto que más de 23.000 personas esperan algún tipo de servicio social, que no llega.

"Más gente esperando, más familias pasando de una lista de espera a otra sin que cambie nada en sus vidas", ha afirmado.