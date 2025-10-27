Fernández se reúne con el equipo de Es Pinaret para hacer balance las mejoras para reforzar la atención a menores

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se reúne con el nuevo equipo directivo del centro Es Pinaret. - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha reunido con la gerente de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, Xisca Viver, y con el nuevo equipo directivo del centro Es Pinaret para hacer balance de las actuaciones y mejoras que se han puesto en marcha.

Según ha señalado la Conselleria, Es Pinaret ha iniciado este octubre una nueva etapa con el nombramiento del nuevo equipo directivo, que encabeza Antonio Sánchez como director y Rosana Espigares como subdirectora, junto con las coordinadoras Cristina Sáez, Azucena Hernández, Maria Victòria Mas y Maica Ruiz.

Durante el encuentro, se ha hecho balance de las primeras medidas impulsadas por el nuevo equipo de dirección que, han subrayado, han permitido "recuperar la cohesión y la motivación" del personal, tras un periodo en el que "muchos profesionales no se sentían suficientemente escuchados ni apoyados".

Actualmente, coordinadores, directores, educadores, psicólogos y personal técnico "trabajan de manera más coordinada y con un clima de trabajo más positivo", han apuntado.

Entre las mejoras, además del refuerzo del equipo directivo, con la incorporación de dos nuevos coordinadores y un subdirector adicional para garantizar la presencia de responsables en todos los turnos y ofrecer apoyo constante a los equipos educativos, se ha analizado el reconocimiento del plus de peligrosidad para todo el personal que mantiene contacto directo con los menores y del equipo directivo. Una medida que, según ha señalado la Conselleria, "será una realidad muy pronto".

También se ha abordado la mejora de la organización educativa, que permitirá que los jóvenes mantengan una rutina activa y educativa durante toda la jornada.

Asimismo, se han implantado clases por unidades de convivencia, de manera que cada hogar tiene su propia aula, con el objetivo de favorecer la coordinación, el orden y la personalización de la enseñanza.

Igualmente, se realizan reuniones periódicas de los diferentes equipos (directivo, técnico y de tutores), y se lleva a cabo la coordinación con la dirección educativa del IES Can Balo, tras meses de inactividad.

La consellera ha destacado que Es Pinaret "es una pieza clave" dentro del sistema de protección de menores, subrayando que el objetivo de las medidas es "garantizar un espacio seguro, educativo y digno tanto para los jóvenes como para los profesionales que trabajan en ellas".

Igualmente, ha destacado "el compromiso de la mejora constante de los servicios socioeducativos y la consolidación de un modelo de intervención centrado en la educación, la convivencia y la reinserción social".