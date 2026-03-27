El Festival de Cultura Clásica Maremagnum reúne a 700 alumnos de centros educativos de Mallorca

La vicepresidenta y consellera insual de Cultura y Patrimonio, Antónia Roca, y la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, en el Festival de Cultura Clásica Maremagnum - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XI edición del Festival de Cultura Clásica Maremagnum ha reunido en su segunda jornada a más de 700 alumnos de varios centros educativos de Mallorca.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el festival propone "una inmersión en la muerte, la violencia, los rituales funerarios y los mecanismos de poder en la Antigüedad" con actividades que combinan investigación, recreación y experiencias vitales.

Durante cuatro días, desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de marzo, el Centro Cultural de La Misericòrdia de Palma ha acogido actividades de divulgación, recreación histórica y participación ciudadana dedicado al mundo grecorromano.

El programa de esta edición incluye conferencias especializadas sobre figuras femeninas, magia, política y violencia en Roma; una ruta por los mitos clásicos de Palma y un amplio foro familiar con talleres de mosaicos, juegos romanos, vestimenta, campamento militar y actividades para los más pequeños.

Además, cuenta con recreaciones históricas como el encendido del fuego de Vesta, una operación de cataratas al estilo romano, un exorcismo militar, combates de gladiadores y diversas microescenas de teatro que explorarán la traición y el poder en el mundo antiguo.

El festival culminará este domingo 29 de marzo con una visita guiada al yacimiento de Son Fornés, conducida por la arqueóloga Cristina Rihuete Herrada.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la importancia de estas iniciativas para acercar el mundo clásico a las nuevas generaciones a través de experiencias inmersivas que les permitan comprender mejor el pasado e interpretar el presente.

"Cuando los jóvenes pueden vivir la historia en primera persona, la cultura deja de ser una materia lejana y se convierte en una herramienta viva para entender el mundo que nos rodea", ha señalado.