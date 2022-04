El festival PalmaDansa 2022 incluirá este año la colaboración con otros festivales como el Dansa València

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera; el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, y la directora general de Cultura y Comunidad, Tina Codina, han presentado este miércoles el festival PalmaDansa 2022, cuya novedad de este año es la creación de redes con otros festivales como Dansa València, Tranzfestival Bielefeld (Alemania), y Sismògraf (Girona), con los que se colabora intercambiando compañías o con programaciones a largo plazo.

Esta edición es la decimosegunda de este festival, y se celebrará entre el 29 de abril y el 8 de mayo, centrándose en tres ejes que serán el momento presente, el ritmo y el espacio, y las identidades.

Antoni Noguera ha destacado que PalmaDansa es "un buen ejemplo" del replanteamiento de objetivos que el Área de Cultura hizo después de la pandemia.

En este sentido, Noguera ha explicado que plantean la cultura de la ciudad "como un ecosistema colaborativo" entre diferentes espacios e instituciones, y que es "muy importante" la interlocución con las asociaciones profesionales y "crear redes" con otras ciudades.

El teniente de alcalde también ha subrayado la cuestión de la responsabilidad social, para que el festival pueda llegar a los barrios de la ciudad y a los "colectivos vulnerables".

"Para nosotros es esencial crear redes", ha afirmado Tina Codina, "pero también es muy importante la red local e integrar todos los agentes con la creación escénica y de la danza".

Por su parte, Miquel Àngel Contreras ha explicado que la jornada del 7 de mayo se llevará a cabo en distintos lugares de El Molinar y que finalizará con el espectáculo Comfort Zone.

Contreras también ha señalado que el festival tendrá un abono de 25 euros para todas las piezas que se realicen en el teatro Xesc Forteza.

Según ha informado Cort en un comunicado, la programación del festival incluye piezas simbólicas como The Cloak, de la Tchekpo Dance Company, en colaboración con Elisabeth Masé, que inaugurará el festival.

Otras piezas significantes son 'Am I What?', de la compañía Elvi Balboa; 'Dance is My Heroine', de la compañía Cristina Gómez, o 'Súper Frau', de Baaal Dansa. Estas actuaciones ponen de manifiesto la distinción entre realidad y ficción tecnológica, mientras que otras se interrogan sobre la distinción dentro-fuera, como es el caso de piezas como 'Esberlar', de la compañía Atapeïda.

Además, la edición de este año recupera 'El no-drama de la ruptura amb na Joana', de la compañía Bleda Insípida, que formó parte del programa del festival Emergències.

Desde el Ayuntamiento también han señalado que también habrá espectáculos en la calle, como es el caso de Alive, Hito, o Goosebumps.

Por otro lado, 'Igra', de la compañía Kor'sia, será el espectáculo de clausura, en el Teatro Xesc Forteza, y reconstruye las coreografías grupales de los ballets rusos de principios del siglo XX.