El fin de semana de Todos los Santos en Baleares registrará máximas de 25ºC y mínimas de hasta 20ºC

Barcas amarradas a un puerto de Mallorca. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para el fin de semana de Todos los Santos unas temperaturas máximas de unos 25ºC y unas mínimas que podrían llegar a rondar los 20ºC.

Así lo ha adelantado el portavoz adjunto de la Aemet, Miquel Gili, que en declaraciones a Europa Press ha apuntado que estas temperaturas suaves para la época del año, podrían estar motivadas por el viento flojo de sudoeste que predominará durante estos días.

Para este viernes ha indicado que una vez pasadas las lluvias del día anterior, se mantendrá un cielo con alguna nube alta y temperaturas máximas cercanas a los 25ºC. Las mínimas de hoy se han movido entre los 10 y 18ºC.

Asimismo, ha advertido de la presencia de algunas nieblas que ha habido durante la mañana, que se podrían repetir este sábado y domingo pero "poco importantes".

Ya el sábado se mantendrá este cielo con alguna nube alta, sin cambios en las máximas aunque con la dirección del viento el termómetro podría ser algo más alto en el norte de Mallorca. Las mínimas podrían subir a un rango de entre 12 y 19ºC.

El domingo habrá algo más de nubosidad por el frente que está atravesando la península, por lo que habrá un cielo con intervalos de nubes y a partir del mediodía podría caer alguna lluvia débil y aislada.

Ese día el viento girará a componente norte pero las temperaturas serán similares, con termómetros que marcarán entre 24 y 25ºC de máxima y hasta 13 o 20ºC de mínima, unos valores que Gili ha destacado como "altos" para la época del año.

El lunes llegaría un cambio de tiempo con posibilidad de lluvias "débiles", sobre todo en el norte de Mallorca y Menorca, y una bajada de las temperaturas de entre dos y cuatro grados.