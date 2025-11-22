Finaliza la renovación del asfalto y mejora de la seguridad de la carretera que conecta Algaida con Pina - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación del asfalto y mejora de la seguridad de la carretera que conecta Algaida con Pina, en cuatro kilómetros en los que había baches y desprendimientos, han finalizado esta semana.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha visitado la actuación, considerada de las más importantes que se han hecho este año en el centro de la isla.

Según ha señalado la institución insular, las obras las ha llevado a cabo el servicio de Conservación de carreteras y ha costado unos 300.000 euros. En concreto, se ha aplicado una capa de asfalto nueva de unos 4 centímetros de espesor en un tramo de cuatro kilómetros.

Los técnicos del Consell detectaron que había un trozo de vía donde la capa superficial estaba muy gastada y deteriorada. Además, presentaba socavones y, en algunas secciones, había saltado el asfalto, lo que dejaba una vía irregular y peligrosa.

La capa nueva de asfalto se extiende hasta la entrada del núcleo de Pina, por lo tanto, también ha ayudado a renovar y a reubicar marcas viarias, como los pasos peatonales.

Las obras se han llevado a cabo este mismo mes de noviembre y los usuarios ya pueden circular por esta carretera de manera mucho más segura, ha resaltado el Consell.

La institución insular ha destacado que en 2026 se podrán hacer más actuaciones como esta gracias a la previsible aprobación de los presupuestos, que permiten una inversión de 36 millones de euros en refuerzos de firme y en la mejora de la seguridad de las carreteras.

El año que viene el departamento de Territorio también dispondrá de 40 millones para hacer infraestructuras viarias nuevas y 6 millones para la continuación del plan de viales cívicos.