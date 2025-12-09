La finca de Raixa acogerá esta Navidad un concierto de música coral y dos talleres sobre productos locales

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, presenta el programa de actividades 'Navidad en Raixa 2025'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La finca de Raixa acogerá un concierto de música coral a cargo del Coro Juvenil del Teatre Principal y dos talleres sobre productos locales durante las venideras festividades de Navidad.

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha presentado este martes las actividades de Navidad que Raixa acogerá este año, todas ellas gratuitas.

"Estas actividades buscan mantener vivas nuestras tradiciones en unas fechas tan especiales como son las navidades", ha dicho el también vicepresidente segundo de la institución insular, quien ha animado a la ciudadanía a acudir a la 'possessió' "para compartir momentos mágicos en estas fechas tan entrañables".

El programa de 'Navidad en Raixa 2025', ha informado el Consell en un comunicado, incluye talleres de dos horas que permitirán a los asistentes adquirir conocimientos sobre algunos de los cultivos más característicos de la isla.

El 12 de diciembre, a las 18.00 horas, se llevará a cabo el 'Taller d'olives trempades', dónde se aprenderá cómo, añadiendo diferentes ingredientes, se le puede dar "un toque muy especial" a las aceitunas.

Esta actividad, además, incluye una visita a la almazara --'tafona', en catalán-- de la finca pública de Bunyola.

El sábado 13, a las 11.00 horas, será el turno del 'Taller de coca de Nadal', en el que se enseñará cómo hacer esta receta que mezcla almendra con azúcar y cítricos. Los participantes podrán visitar el campo de almendros de Raixa y se les explicará cómo se cultivan.

El calendario de actividades se completará el 20 de diciembre, a las 12.00 horas, con un concierto navideño que tendrá lugar en el patio de Raixa e irá a cargo del Coro Juvenil del Teatre Principal, con entrada libre hasta completar el aforo. El coro ofrecerá una muestra de su repertorio navideño tradicional.