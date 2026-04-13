Fiscalía mantiene acusación de violación contra un hombre a pesar de que la víctima ha retirado esta inculpación

El acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía ha mantenido este lunes la acusación de agresión sexual contra un hombre durante un juicio en la Audiencia Provincial, a pesar de que la víctima ha admitido que la relación sexual fue consentida y después de que al inicio de la vista se haya revelado una carta en la que la mujer pide perdón al varón por atribuirle estos hechos.

El Ministerio Público mantiene igualmente las acusaciones de maltrato habitual, lesiones, coacciones, amenazas y vejaciones injustas y pide que el hombre sea condenado a 19 años de cárcel.

La acusación particular ha mantenido la imputación de los mismos delitos menos la agresión sexual y ha explicado que la retractación de la víctima se lleva tratando entre las partes desde hace tiempo, pero que ha habido un cambio de fiscal.

La representante de la Fiscalía, en su informe final, ha justificado el mantenimiento de la acusación de la agresión sexual en que tras declarar en policía y ratificar la denuncia en instrucción, ha sido en el momento del juicio cuando se ha desdicho.

"Espero estar a tiempo de resolver esta cagada y que me puedas perdonar", se había leído antes en la carta conocida este lunes durante el juicio en la Audiencia Provincial.

La fiscal se ha apoyado en los antecedentes por delitos de violencia de género que pesan sobre el hombre y en el contexto de violencia frecuente en la relación, reconocido por ambos.

El Ministerio Público ha pedido a la Sala que, en todo caso, valore si la víctima hubiera podido cometer falso testimonio.

El acusado, por su parte, ha admitido el delito de lesiones y su abogado ha pedido la absolución argumentando que no se puede dictar una sentencia condenatoria en base a un contexto.

Durante el interrogatorio, la mujer ha reconocido que mantenía con el hombre una relación tóxica en la que las discusiones y las agresiones mutuas eran frecuentes. "Era una personas muy celosa y no me creía cuando le decía que yo no estaba con otros hombres", ha indicado.

La víctima ha asegurado, sin embargo, que no fue hasta agosto de 2024 cuando empezó a sentir miedo de su expareja. Fue aquel día cuando, según ha relatado, el hombre acudió a su domicilio y le propinó una paliza hasta que en un momento dado, ella se ofreció a que le realizara tocamientos, a lo que el accedió según después el hombre ha afirmado, para demostrarle que decía la verdad y que no veía a otros hombres.

El procesado, durante su interrogatorio, ha reconocido que la golpeó en más de una ocasión y que le controlaba, como ella a él, el teléfono móvil. Sin embargo, ha negado que le propinara una paliza y que la violara.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante ocho meses en la que ejerció un control constante, la humilló habitualmente con insultos y la agredió físicamente.

Tras la ruptura, el acusado la hostigó telefónicamente y acudió a su domicilio y lugar de trabajo para amedrentarla. El 17 de agosto de 2024, sigue la fiscal, irrumpió en la vivienda de la mujer, donde la golpeó violentamente y la agredió sexualmente.

Durante la agresión, la golpeó contra una pared, la agarró del cuello hasta hacerla vomitar y la amenazó con un cuchillo de cocina, llegándole a cortar mechones de pelo y a romperle el teléfono móvil.