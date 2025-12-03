Formentera dice avanzar en las labores de retirada de un yate embarrancado y que ha sido destrozado por un temporal

Labores de retirada de un yate embarrancado en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha asegurado este miércoles avanzar en las labores de retirada de los restos de la embarcación 'Helisara' que embarrancó el pasado año en Illetes y que recientemente ha sido destrozado por un temporal.

Según ha informado la institución en un comunicado, la pasada semana se inició una nueva intervención centrada en extraer las piezas más voluminosas que estaban fuera del agua. Ello fue posible con la ayuda de una empresa especializada y los trabajos se realizaron desde un barco preparado para el levantamiento y traslado de grandes piezas.

Hasta ahora se han podido retirar dos de los restos más voluminosos de la embarcación, aunque los trabajos se han cancelado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas que han impedido la extracción de una tercera pieza. En cuanto el tiempo lo permita, se retomarán los trabajos.

Esta operación complementa la primera que el Consell realizó a comienzos de mes, justo cuando un temporal destrozó la embarcación. Una empresa retiró entonces los restos dispersados por la playa y la superficie de la lámina de agua para estabilizar y evitar que volvieran al mar. En total, se recogieron 2.840 kilos de restos.

Desde el Consell han explicado que, tras la extracción de las piezas de mayor volumen, se inspeccionará el fondo marino y se retirarán aquellas restos sumergidos.

La institución ha recordado que, desde el principio, se requirió a la propiedad que cumpliera con su obligación legal de retirar la nave, aunque finalmente el Consell ha tenido que intervenir de manera subsidiaria para evitar daños medioambientales.