Formentera multa con 6.000 euros a un taxi ilegal que operaba con vehículo de empresa

FORMENTERA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha interpuesto una sanción de 6.001 euros a una empresa y a una persona física de manera solidaria por ofrecer servicios de taxi sin autorización.

Según ha informado el Consell, el expediente parte de una inspección en la que se detectó esta actividad. Una persona, con un vehículo de empresa, realizó un transporte de viajeros sin disponer de la preceptiva autorización.

Los hechos se consideran como una infracción muy grave, según la Ley 4/2014, de transporte terrestre y movilidad sostenible de Baleares.

La resolución desestima las alegaciones de los responsables y establece que la multa tiene un carácter disuasivo con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y garantizar la competencia leal en el sector.