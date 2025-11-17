La FSM critica "pasotismo, dejadez y mala gestión" de PP y Vox con el proyecto del canal de regatas de Alcúdia

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha criticado el "pasotismo, dejadez y mala gestión" de PP y Vox con el proyecto del canal de regatas de Alcúdia.

En nota de prensa, la FSM se ha quejado de que "un cúmulo de negligencias de PP y Vox" abocan al "ostracismo" el proyecto del canal de regatas en el Estany dels Ponts en Alcúdia.

Los socialistas han advertido de esta situación después de que la alcaldesa 'alcudienca', Fina Linares, haya admitido en el pleno municipal de esta semana, según aseguran, que ya no se cuenta con financiación europea para la actuación, y que será el Consell quien aporte la financiación necesaria con cargo a fondo propios.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha calificado la actitud de Linares en Alcúdia, y del presidente insular, Llorenç Galmés, y del vicepresidente segundo y conseller insular, Pedro Bestard, en el Consell, como "pasotismo, dejadez y mala gestión", en relación, esta vez, al "nulo impulso" dado al proyecto de adecuación del Estany dels Ponts en Alcúdia, para hacer un canal de regatas apto para deportistas de alto nivel de esta disciplina.

Cladera teme que los fondos europeos comprometidos para el proyecto de Alcúdia, que se negociaron con el Ministerio "se perderán", y ha refutado la "excusa", esgrimida por Linares, por la "falta de tiempo" para la justificación de la financiación europea. "Los plazos se alargaron, y en todo caso, si Galmés o Bestard hubieran creído de verdad en el proyecto, ya habrían movido ficha en estos dos años que llevan perdiendo el tiempo", ha considerado.

La FSM ha incidido en que en el último pleno municipal, celebrado esta semana, la alcaldesa admitió, a pregunta del regidor socialista en Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, que el proyecto se mantenía, pero que las fuentes de financiación ya no serían los Fondos de Transición y Resiliencia de la Unión Europea, tal y como se había tramitado durante la pasada legislatura desde el Consell, y que sería la misma institución insular la que aportaría los dos millones necesarios con cargo a fondo propios de la institución.

Tras ello, la FSM ha denunciado que "la realidad es que a día de hoy, dos años y medio después del inicio de la legislatura, ni la administración municipal de Alcúdia ni la del Consell han hecho avanzar el proyecto del canal de regatas ni un milímetro de donde estaba en junio de 2023", año en que, han apuntado los socialistas, la financiación del canal ya figuraba dentro de las inversiones previstas en el presupuesto de la institución insular.

"Al contrario, el proyecto se ha hecho pequeño, por que su coste estimado ha bajado de tres a dos millones, por los recortes que se le han hecho a la idea original", han añadido los socialistas, denunciando que "se tenía que destinar un millón de euros a hacer un nuevo edificio de servicios para el canal en un solar municipal, pero", sin embargo, "el equipo municipal de Linares lo eliminó".

Por su parte, el regidor socialista en Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, ha constatado que, a día de hoy, no hay ninguna licitación sobre el canal de regatas en la plataforma de contratación del Consell, y que el proyecto, ideado la pasada legislatura, "ha quedado relegado" durante los dos años y medio de la actual legislatura bajo gobiernos de PP y Vox tanto en Alcúdia como en el Consell.

Ante esto, Vallori ha querido poner de manifiesto la "mala gestión del Ayuntamiento que no ha hecho nada más que recortar el proyecto original", por que a día de hoy, el "Consell de Mallorca ha priorizado la licitación otros proyectos deportivos en la isla que han pasado delante del canal de regatas de Alcúdia".