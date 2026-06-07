Fuga de gas en un piso de Palma: cuatro heridos graves y nueve leves

Una actuación de los Bomberos de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de gravedad y nueve de carácter leve por una fuga de gas en una vivienda en la Vileta, en Palma.

Según la información trasladada por el SAMU 061, las heridas graves han sido trasladadas al Hospital Son Espases y son una mujer de 34 años y tres hombres, dos de 33 años y uno de 23. Los nueve heridos leves fueron atendidos en el lugar.

El aviso de la fuga de gas se ha registrado este domingo, pasadas las 06.00 horas, en la calle Pisa. A su llegada, los efectivos sanitarios se han encontrado con tres personas inconscientes. Se han movilizado varias ambulancias, policía y bomberos.