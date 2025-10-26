La Fundació Turisme Responsable de Mallorca renueva la certificación UN Tourism QUEST

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Turisme Responsable de Mallorca ha logrado renovar la certificación UN Tourism QUEST por parte de ONU Turismo, lo que supone un reconocimiento al compromiso continuo de la entidad mallorquina con la excelencia en la gestión de destinos y la gobernanza.

En una nota de prensa, el Consell ha recordado que esta certificación de ONU Turismo, con una validez de cuatro años, fue diseñada para impulsar y reconocer el desempeño de las Organizaciones de Gestión de Destinos en tres áreas clave: liderazgo estratégico, ejecución eficaz y gobernanza eficiente.

La Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Miembro Afiliado de ONU Turismo, fue en diciembre de 2020 el primer organismo de gestión de destinos (OGD) en Europa y el cuarto a nivel mundial en obtener esta certificación. Su renovación en 2025 reafirma su liderazgo en la implementación de estrategias de gestión de destinos innovadoras y orientadas a resultados, posicionando a Mallorca como un destino comprometido con la competitividad y sostenibilidad.

En su resolución, ONU Turismo reconoce que la Fundació Turisme Responsable de Mallorca ha demostrado avances en su coordinación institucional y gobernanza participativa, así como un cambio en la misión del organismo cuyo objetivo principal ya no es únicamente atraer visitantes, sino gestionar de manera responsable la actividad turística, asegurando que esta sea sostenible, accesible y que genere un impacto positivo en la comunidad y el entorno.

El director de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Marco Táboas, ha señalado que "la renovación de la certificación UN Tourism QUEST es un orgullo para Mallorca y un respaldo claro al modelo de turismo responsable por el que se trabaja: una estrategia comprometida con la sostenibilidad, que fortalezca la cohesión social y cree vínculos de pertenencia con quienes visitan la isla".

La renovación de la certificación UN Tourism QUEST de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca refleja una vez más el valor de las alianzas público-privadas-comunitarias, así como la cooperación horizontal y vertical en la gestión del turismo.

La certificación se enmarca en el compromiso de ONU Turismo con el establecimiento de estándares de calidad y gestión que fortalezcan la capacidad institucional de los destinos turísticos. Esta herramienta resulta especialmente pertinente en un contexto global en el que las OGDs deben ser cada vez más ágiles, resilientes y orientadas a resultados, para afrontar los crecientes desafíos.