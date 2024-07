Galmés lamenta que la oposición "intente romper el pacto con Vox" en vez de dar "soluciones" para menores no acompañados

PALMA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha vuelto a lamentar este viernes que la oposición "intente romper el pacto con Vox" en la institución insular en vez de dar "soluciones" para resolver la situación de los menores no acompañados que llegan a Mallorca.

Galmés se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha reiterado que el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en el Consell de Mallorca "es un pacto sólido y estable", como "ha quedado demostrado estos últimos días", ha opinado, haciendo hincapié en que, como dijo el representante de Vox en el Consell, el vicepresidente segundo de esta institución, Pedro Bestard, "cumplir con la legislación vigente no genera fricciones".

En este punto, el presidente del Consell ha querido poner de manifiesto una vez más la situación "crítica, límite" que vive Mallorca. Todo, con el objetivo de pedir al Gobierno de España que "no deje más al Consell de manera olvidada y que le ayude a hacer frente a esta grave situación de crisis, cediendo espacios, ayudando a tener más profesionales pero sobre todo poniendo recursos económicos para poder atender a todos estos menores".

"Es muy triste ver como los partidos que en estos momentos están en la oposición se dedican más a hacer críticas e intentar destruir un pacto que funciona en esta institución que a poner soluciones encima de la mesa para ayudar a estos niños que llegan a las costas de Mallorca", ha reseñado, haciendo hincapié en que "la obligación legal de esta institución es atenderles y ofrecerles recursos".

En esta línea, Galmés ha vuelto a pedir al Gobierno de España "que no deje de lado" al Consell, que "declare la emergencia migratoria, que haga políticas en origen pero sobre todo que cree un fondo de contingencia para ayudar a esta institución y a otras a nivel nacional que han de hacer frente a esta difícil situación para acoger a todos estos menores, tal y como dice la ley".

Asimismo, y preguntado por la "incoherencia" que según la oposición supone que Vox siga en el gobierno del Consell a pesar de que ha roto los acuerdos de gobierno en otras instituciones del país, Galmés ha dicho que "no" ve incoherencia porque el motivo esgrimido por los de Santiago Abascal para romper otros pactos "no tiene cabida en esta institución". "Aquí cumplimos con la ley porque no nos queda más remedio que acoger a todos los menores que llegan a Mallorca" en embarcaciones tipo patera "desde el norte de África".

"Hay que tener en cuenta que el señor Pedro Sánchez y todo su gobierno socialista durante estos últimos años ha obviado que había una ruta consolidada" hacia Mallorca, "y todos estos niños y migrantes que llegan a la isla ahora ya no se van hacia otros puntos de Europa, sino que quedan establecidos en esta tierra", ha añadido.

"El Gobierno de España no puede dar más la espalda a esta institución (el Consell de Mallorca) ni a esta tierra", ha incidido Galmés.

Por este motivo, ha compartido que durante esta última semana el conseller insular de Bienestar Social pidió en su nombre una reunión directa con el delegado gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, "para poder pedirle todos los recursos necesarios para poder hacer frente a esta difícil situación".

De hecho, ha concluido el presidente del Consell, este jueves también tuvo lugar una reunión con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a quien ha agradecido "haber abierto las puertas de la iglesia para ofrecer a la institución insular las diferentes dependencias que tienen, que no están utilizadas en estos momentos, para ayudar a poder atender de manera digna a todos estos niños".