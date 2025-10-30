Galmés visita los proyectos en Vilafranca de Bonany con las inversiones del Plan de Obras y Servicios del Consell

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, visitan varios proyectos en Vilafranca de Bonany. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han visitado este jueves diferentes proyectos que se han llevado a cabo en Vilafranca de Bonany a cargo del Plan de Obras y Servicios 2024-2025, con un presupuesto de 960.000 euros.

Han acompañado al presidente y a la consellera el alcalde del municipio, Montserrat Rosselló, y la regidora de Educación, Marta Oliver, según ha informado la institución insular.

La visita ha comenzado por el local del Casal de Joves, una planta baja situada en zona urbana que ha adquirido el Ayuntamiento paar uso o servicio público por un importe de 258.700 euros.

Por otro lado, con el Plan de Obras y Servicios, el Consistorio ha comprado, por 114.300 euros, unos terrenos rústicos en la calle de Ermità Agustí, dos parcelas que se destinarán a equipamiento público para uso educativo, en concreto, para la construcción de un IES.

También han visitado las obras ya finalizadas de prolongación de la red de aguas pluviales de la calle de s'Aigua-Amargura hasta la calle Principal, por un importe que asciende a 379.000 euros.

Finalmente, se han presentado los vehículos adquiridos por el Ayuntamiento para uso municipal. Se trata de una pick-up paar Protección Civil, por un importe de 55.000 euros, y dos vehículos para la brigada municipal, por 27.800 euros.

El presidente del Consell ha manifestado su "satisfacción" por "comprobar que las inversiones que se destinan a los ayuntamientos se aprovechan con proyectos y actuaciones que benefician a los mallorquines en su día a día".

Igualmente, ha resaltado el "firme compromiso" de la institución insular a continuar apostando por el municipalismo como base la acción política de su gobierno.

De su lado, Amate ha subrayado que la partida que han recibido los ayuntamientos se ha duplicado esta legislatura, lo que ha permitido "que se puedan hacer realidad muchas inversiones necesarias que, sin este apoyo económico, no serían posible, especialmente en los municipios más pequeños de la isla".

Además de los proyectos finalizados, actualmente se llevan a cabo dos actuaciones más dentro de la convocatoria 2024-2025 del Plan de Obras y Servicios del Consell.

Se trata de la reforma de diversos tramos de las calles de Sant Josep y Mestral, en la parte norte del municipio, por un importe de 103.000 euros, y el proyecto de construcción de la supresión del punto bajo a la confluencia de las calles de Ponent y dels Rocabertí, que asciende a 47.650 euros.