García admite un fallo con una paciente del cribado de cáncer de mama y pide "no hacer demagogia" con un caso aislado

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La consellera, al PSIB: "Los ciudadanos están bien tranquilos desde que ustedes no gobiernan"

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha admitido que se ha producido un fallo con una paciente del cribado de cáncer de mama, con la que la Conselleria se ha puesto en contacto, y ha pedido al PSIB que "no haga demagogia" con un caso aislado.

Así se ha expresado García en la sesión de control al Govern de este martes tras ser preguntada por la diputada socialista Pilar Costa sobre la situación del cribado de cáncer de mama y posibles retrasos en diagnósticos.

La consellera ha pedido "respeto" al PSIB, advirtiendo que "hacen un flaco favor a las mujeres" porque los cribados "salvan vidas". "Admitimos un fallo con esta paciente, no hemos puesto en contacto con ella y estudiaremos el curso de los acontecimientos para encontrar los puntos de mejora, ya estamos trabajando en ello", ha señalado.

SITUACIÓN EN LAS URGENCIAS

Por otro lado, García ha dicho a los socialistas que "los ciudadanos están bien tranquilos" desde que esta formación no gobierna.

"Pueden estar tranquilos porque cuando hay un problema no negamos la realidad y nos ponemos a trabajar", ha defendido la consellera ante una pregunta de la diputada Patricia Gómez sobre la situación en las urgencias.

En este sentido, la socialista ha responsabilizado a la consellera del "colapso" en urgencias, así como del "empeoramiento" en las listas de espera y de la sanidad pública.