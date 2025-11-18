García afirma que la flota de ambulancias será "la mejor de la historia" y su adaptación no supone costes

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salud, Manuela García, ha manifestado que las nuevas ambulancias compradas para el Gsaib hará que Baleares tenga "la mejor flota de su historia" y ha aseverado que su adaptación para rebajar su peso no ha supuesto el gasto de "ni un céntimo de dinero público".
De este modo ha contestado la titular del ramo a la pregunta parlamentaria hecha por la diputada del PSIB Patricia Gómez, en la que planteaba que los arreglos hechos para que los técnicos pudieran conducir estos vehículos, debido a que muchos no contaban con el carné habilitante, habría implicado algún tipo de "sobrecoste" al Govern.
García le ha reprochado que "por mucho que repita una mentira, no se iba a convertir en verdad" y ha remarcado que "no existe" este "sobrecoste" por la adaptación provisional de las ambulancias. Así, ha especificado que únicamente se habría retirado una rampa y un asiento de cada vehículo para aligerarlos, a lo que ha añadido que esto "no afecta a la seguridad de los usuarios" del Gsaib.
Al mismo tiempo, ha recalcado que los pliegos de los contratos son "públicos, transparentes y accesibles" a todos los ciudadanos, por lo que ha reiterado que Gómez estaría "intoxicando y confundiendo de manera deliberada" con "falsedades".