García defiende la sanidad universal pero acusa al Gobierno de "improvisar" con un decreto que "tiene muchas grietas"

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que la sanidad tiene que ser universal, pero ha acusado al Gobierno de España de aprobar un decreto en este sentido con "muchas grietas" y de forma "improvisada".

En el pleno de este martes, García ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha preguntado por el impacto del Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal.

"Sanidad universal sí, pero el decreto tiene muchas grietas, como el coste, cómo se financiará o cómo será el acceso", ha subrayado la consellera, quien ha reprochado también la "falta de diálogo" con las comunidades autónomas.

Según la consellera, este Real Decreto tendrá un impacto directo en la actividad asistencial. "Tampoco sabemos si habrá riesgo de abrir la puerta al turismo sanitario", ha agregado.

De su lado, el diputado de Vox ha arremetido contra el Real Decreto, asegurando que "a día de hoy ya hay publicidad para venir a operarse a España". "Los requisitos para demostrar que se reside en España son kafkianos", ha dicho.