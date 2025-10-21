García dice que el aborto está "absolutamente protegido" en Baleares y que trabaja en la lista de objetores

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La consellera defiende la formación de los psicólogos en atención primaria

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado que en Baleares el aborto está "absolutamente protegido" y que su Conselleria trabaja en el decreto que regula la creación de la lista de objetores al aborto.

Así lo ha dicho García en la sesión de control al Govern del pleno de este martes, tras ser preguntada por la socialista Amanda Fernández, quien ha trasladado su "preocupación" por la "deriva del PP" en esta cuestión.

García ha subrayado que el aborto está garantizado en todos los centros de salud y hospitales públicos de las Islas, de modo que las mujeres no tienen que abandonar su comunidad para abortar.

También ha interrogado a la consellera sobre esta cuestión el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha preguntado por la lista de objetores de conciencia. "Nos gustaría poder decir que en Baleares está absolutamente protegido el derecho a la vida", ha agregado.

En este sentido, García ha señalado que el protocolo que establece garantías para que la objeción de conciencia se vea protegida y que se pueda ejercer. "Nosotros hacemos dos cosas: cumplir la ley y proteger a nuestros profesionales para que puedan ejercer su derecho", ha apostillado.

Además, ha aseverado que los registros "no se entregarán a nadie que los solicite" y que son "absolutamente confidenciales".

PSICÓLOGOS EN PRIMARIA

Por otro lado, en respuesta a otra pregunta del PSIB, la consellera ha asegurado que los psicólogos que se incorporan en los centros de salud son profesionales "perfectamente cualificados" y que se ha hecho siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Igualmente, ha asegurado que la incorporación de estos profesionales se ha hecho "siguiendo escrupulosamente" un acuerdo de bolsa.

De su lado, la socialista Teresa Suárez ha preguntado "de dónde salen" los 16 psicólogos que se incorporan en atención primaria y ha acusado al Govern de "improvisar" la medida para anunciarla coincidiendo con el Día de la Salud Mental.