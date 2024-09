García reclama a la ministra más medidas para paliar el déficit de profesionales sanitarios en Baleares

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, le ha reclamado a la titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, más medidas para paliar el déficit de profesionales sanitarios en Baleares.

García ha respondido por carta a la ministra recordándole que Baleares adelantó a mayo las contrataciones de sanitarios para el periodo estival y ha calificado de "sorprendente" que la titular de Sanidad pida a las CCAA que "fidelicen a los MIR cuando Baleares ya tiene en marcha un plan de captación y fidelización".

La consellera ha recordado al Gobierno central que se han aplicado "complementos retributivos y mejoras en formación e investigación", y que ya está revirtiendo "la carencia de algunas especialidades médicas en las islas de Ibiza y Menorca".

Asimismo, ha instado al Ministerio de agilizar el reconocimiento de los títulos de especialidad de los médicos extranjeros. "Es una medida, que, sin duda, contribuiría a paliar el déficit actual de profesionales, una medida reclamada y no atendida por el Ministerio que usted dirige, pese a que es competencia exclusiva suya", le ha recriminado.

Con respecto a los planes del Ministerio de incrementar hasta en un 15% las plazas académicas de Medicina, la consellera recuerda que "el aumento de plazas de Medicina no se notará hasta los próximos 10-11 años y no contribuirá a paliar el déficit de profesionales actual y probablemente puede tener un efecto negativo con un exceso de médicos que no puedan acceder al mercado profesional".

En este sentido, ha remarcado que Baleares trabaja para poder ofertar "todas las plazas acreditadas y en la acreditación de nuevas plazas, pero siempre tendremos como límite asegurar la calidad de la formación".