García visita el colegio Castell de Santa Àgueda con motivo de la vacunación contra la gripe

MENORCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este miércoles el colegio de Santa Àgueda, de Ferreries, en Menorca, con motivo de la campaña de vacunación infantil contra la gripe, que por primera vez se extiende a todos los colegios de Baleares.

En este centro, concretamente, 42 menores han recibido este miércoles la vacuna intranasal. Durante la visita, la consellera ha estado acompañada por la subdirectora de Cuidados Asistenciales del Servicio de Salud, Concha Zaforteza; el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax; la directora territorial de Educación de Menorca, Alejandra Marqués, y el alcalde de Ferreries, Pedro Pons.

La campaña, que se inició el 6 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre, va dirigida a los menores escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil; es decir, los niños nacidos en los años 2020, 2021 y 2022.

El objetivo es incrementar la vacunación contra el virus estacional entre los niños de segundo ciclo de educación infantil en los centros escolares, dada la importancia de vacunar a los menores de cinco años, porque tienen más posibilidades de sufrir la infección viral de manera más grave, sufrir más complicaciones y más ingresos en el hospital.

Los niños de esta edad sufren a menudo la gripe y, a veces, de manera muy grave. La letalidad entre los menores de 15 años por gripe es muy baja, no obstante, el 95 por ciento de los niños que mueren por esta enfermedad tienen menos de cinco años. Además, esta franja tiene la segunda tasa más alta de hospitalización y de ingreso en la UCI por gripe, después de las personas con edades avanzadas.

Durante la mañana, la consellera también ha visitado el centro de salud del municipio, en el marco del compromiso que adquirió de conocer de primera mano la situación de todos los centros de atención primaria de las Baleares y sus necesidades y posibilidades de mejora, por medio del contacto directo con los profesionales y usuarios.

Acompañada por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; el gerente del Área de Salud, Bernardo Pax, y la directora de atención primaria de Menorca, Margarita Rodríguez-Loeches, la consellera ha sido recibida por la responsable de la Zona Básica de Salud de Ferreries, la doctora Lidia Cruz; la responsable de enfermería, Emelia Florit, y la responsable de Admisión, Margarita Coll.

Esta zona básica de salud comprende el Centro de Salud Ferreries y la Unidad Básica de Salud Es Migjorn Gran. En conjunto, tiene asignadas 6.424 tarjetas sanitarias y el equipo está formado por tres médicos de familia, un pediatra, cuatro enfermeras, una matrona, una TCAE y cuatro auxiliares administrativos. El Centro de Salud Ferreries también dispone de una sala de fisioterapia y punto de atención continuada.