García visita las mesas informativas de Son LLàtzer con motivo del Día contra el cáncer de mama

La consellera de Salud, Manuela García, visita las mesas sobre el cáncer de mama de Son Llàtzer - CAIB

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este lunes las mesas informativas instaladas en Son Llàtzer con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, una jornada para visibilizar, informar y apoyar a las personas afectadas.

Según ha informado la Conselleria, Son Llàtzer ha llevado a cabo una jornada especial con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención, la detección precoz y el apoyo integral a las personas afectadas por esta enfermedad.

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Salud, acompañada por la directora gerente del Hospital, Soledad Gallardo, y el resto del equipo directivo del centro, que han visitado las distintas mesas informativas instaladas en el vestíbulo principal del Hospital.

En esta edición han participado diversas asociaciones que colaboran en la atención, acompañamiento y sensibilización sobre el cáncer de mama: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Auba, Ulem, Cáncer Support Mallorca, Almohada del Corazón, CRIS Contra el Cáncer, Tamm (Terapia Acuática para Mujeres Mastectomizadas) y Arkos (Terapia con arco).

Estas entidades han compartido información sobre sus programas de apoyo y las actividades que desarrollan para mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familias.

Asimismo, han participado en la jornada los servicios hospitalarios implicados en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de esta enfermedad: Enfermería de Consultas Externas, Servicio de Radiología, Enfermería de Ginecología H2A, Enfermería del Hospital de Día Oncohematológico, Servicio de Rehabilitación y la enfermera de cirugía especializada en micropigmentación areolar.

Los equipos profesionales han ofrecido información sobre los programas de cribado, la atención integral y las terapias de recuperación, destacando la importancia de un abordaje multidisciplinar que combine innovación, humanidad y acompañamiento.

El cáncer de mama continúa siendo el tumor más frecuente entre las mujeres. En Baleares se diagnostican cada año cerca de 600 nuevos casos, lo que representa el 28% de los cánceres en mujeres.

Gracias al diagnóstico precoz, las revisiones periódicas y los avances en los tratamientos, la supervivencia alcanza actualmente el 85% en las Islas.