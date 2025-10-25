El GOB considera un "avance importante" las nuevas normas de la UE para evitar vertidos de pélets

Archivo - Un voluntario recoge pellets en la playa de Samil, a 10 de enero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB Mallorca ha considerado un "avance importante" la nueva normativa para prevenir vertidos de pélets de plástico, aprobada en el Parlamento Europeo este jueves, y ha pedido un "compromiso firme" a los Estados miembros.

Desde la organización ecologista han explicado a Europa Press que la aprobación de esta regulación supone un "paso hacia delante" en la lucha contra la contaminación por microplásticos.

En concreto, han valorado positivamente ciertas cuestiones de la normativa, como la inclusión de planes de gestión, protocolos de limpieza y requisitos específicos para el transporte y almacenaje, incluyendo el transporte marítimo.

No obstante, han apuntado, estas medidas "son solo un primer paso" ya que para evitar "realmente" nuevos vertidos y la contaminación crónica que sufren los ecosistemas marinos es necesario, a su parecer, reducir progresivamente la producción y el uso de pélets y fomentar alternativas sostenibles.

Según el GOB, cuando estos accidentes ocurren, incluso con un plan de gestión, la contaminación es "grave y persistente", ya que los pélets se dispersan rápidamente y son "prácticamente imposibles" de retirar completamente del medio.

Con todo, han reclamado controles independientes, transparencia en su aplicación y el "compromiso firme" de los Estados miembros para garantizar que esta normativa sea "una herramienta efectiva" de protección ambiental.

Cabe recordar que en la nueva normativa para prevenir vertidos de pélets de plástico, España forzó la inclusión del sector marítimo en el alcance de la regulación, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea.

Los legisladores firmarán ahora el texto adoptado, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque sus disposiciones no se aplicarán hasta dos años después de su entrada en vigor y tres años en el caso del transporte marítimo.

Las nuevas normas se aplicarán a todos los operadores que manipulen más de cinco toneladas de pélets de plástico en la UE y exigirán a las entidades que adopten medidas específicas para evitar pérdidas. También afectarán a todos los transportistas de la UE y de fuera de la UE que utilicen carreteras, ferrocarriles o vías navegables interiores, así como a los operadores marítimos que salgan o hagan escala en un puerto de un país de la UE.

Los operadores económicos también tendrán que establecer y aplicar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule gránulos de plástico.

Por su lado, el transporte marítimo deberá garantizar que los péltes de plástico transportados por mar estén embalados en envases de buena calidad, lo suficientemente resistentes y debidamente cerrados para soportar las condiciones normales de transporte, y que vayan acompañados de información clara sobre la carga y de solicitudes especiales de estiba.

Cuando se produzcan pérdidas fortuitas o accidentales, los operadores económicos, los transportistas estarán obligados a informar inmediatamente a los servicios de emergencia, a tomar todas las medidas posibles para minimizar las consecuencias y a prevenir nuevos incidentes.