El GOB pide demoler "las miles de ocupaciones ilegales" de la costa de Baleares

Publicado 11/03/2019 13:29:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ornitología Balear (GOB) ha instado a la Demarcación de Costas a ordenar la "demolición y retirada" de las "miles de ocupaciones de obras" en la costa de Baleares "sin concesión administrativa vigente" y ha pedido la "restitución de los terrenos "a su estado natural anterior"

En un comunicado difundido este lunes, la entidad ecologista ha recordado que la Ley de Costas de 1988 "concedía un plazo máximo de vigencia para nuevas concesiones de 30 años" y ha apuntado que "el 29 de julio de 2018 se extinguieron todas las concesiones" por vencimiento del plazo.

Así, han subrayado que "durante los 30 años y medio" de vigencia de la Ley de Costas de 1988 "no se ha publicado ninguna resolución" relativa al otorgamiento de nuevas concesiones "ni ninguna prórroga". Además, han considerado que "en estos momentos no hay ninguna concesión administrativa vigente" para la ocupación del dominio público maritimoterrestre y han apuntado que dichas concesiones "no se podrían prorrogar" en la actualidad al "no cumplir" con los artículos 32.1 y 61 del Reglamento de la Ley de Costas.

En este sentido, desde el GOB han recordado que dicho Reglamento establece que "únicamente" se puede permitir la "ocupación del dominio público maritimoterrestre" para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, "no puedan tener otra ubicación" y que, además, la norma indica que dichas instalaciones "están sujetas a la concesión otorgada por el Estado".

Finalmente, la entidad ha citado la terraza del Hotel Cala Vinyes, el complejo Puro Beach en Can Pastilla, la terraza y piscina del Hotel Daina en el Puerto de Pollença, la piscina de PJ Rodríguez en la Costa dels Pins y el quiosco de Cala Torta como "cinco casos de ocupaciones" que, según el GOB, "no podrían obtener la prorroga y sobre las que no consta ningún título de prórroga de concesión".