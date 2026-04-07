El Gobierno canario viajará a Baleares para conocer sus iniciativas para vincular el turismo y el sector primario

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet. - CAIB - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, viajará el próximo jueves a Baleares para conocer de primera mano sus iniciativas dirigidas a la integración del turismo y el sector primario, entre otras cuestiones.

La delegación canaria, que estará integrada por varios miembros del equipo de Quintero, será recibida por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Esta visita, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se enmarca en la línea de colaboración iniciada en 2024, cuando una delegación balear se desplazó al archipiélago canario para conocer de primera mano sus políticas en materia de promoción agroalimentaria y las iniciativas destinadas a reforzar el vínculo entre el sector primario y el turístico.

Aquel encuentro permitió, además, sentar las bases de un trabajo conjunto para defender las singularidades del sector primario en territorios insulares ante el Estado y la Unión Europea.

Durante la estancia en Mallorca, que tendrá lugar entre el jueves y el viernes, ambas delegaciones mantendrán diferentes reuniones de trabajo y realizarán visitas técnicas con el objetivo de seguir avanzando en el intercambio de conocimientos y experiencias.

El programa incluye visitas a explotaciones, infraestructuras y centros vinculados al sector primario, como la finca Treurer, el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia), la Cooperativa del Camp Mallorquí o la lonja del pescado de Palma.

El encuentro pondrá especial énfasis en aspectos clave para el futuro del sector primario en territorios insulares como la mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios, el impulso de los canales cortos y la venta directa o el papel de las cooperativas.

Asimismo, se abordarán otras cuestiones de interés común derivadas de la condición insular, como la gestión del agua --con especial atención a la reutilización de aguas depuradas--, la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones, el desarrollo de actividades complementarias vinculadas al sector primario, la integración con el sector turístico y los retos específicos del sector pesquero.

También se intercambiarán experiencias en materia de investigación agraria y pesquera aplicada y se tratarán aspectos relacionados con la simplificación administrativa, la mejora de los sistemas de ayudas y la necesidad de adaptar las políticas públicas a las particularidades de los sistemas productivos insulares, marcados por factores como la fragmentación territorial, los sobrecostes de producción o las limitaciones de recursos.

"La colaboración entre territorios insulares es clave para compartir soluciones a problemas comunes y reforzar la defensa de nuestros intereses ante las administraciones estatal y europea. Baleares y Canarias comparten una realidad similar que hace imprescindible avanzar en estrategias conjuntas que garanticen la viabilidad y el futuro del sector primario", ha subrayado Simonet.

Quintero, por su parte, ha destacado que estas jornadas de trabajo permitirán "seguir estrechando lazos entre dos territorios insulares que comparten muchos de los desafíos en materia agraria y pesquera".

"Para Canarias es muy importante consolidar espacios de trabajo conjunto con Baleares que nos permitan intercambiar experiencias útiles, aprender de iniciativas que están dando resultados y, al mismo tiempo, consolidar una posición común en defensa de nuestras singularidades ante el Estado y la Unión Europea", ha incidido.