El Gobierno construirá 362 VPO en Ca n'Escandell con una inversión alrededor de 100 millones de euros

Archivo - Ca n'Escandell, Ibiza - SEPES - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará cerca de 100 millones de euros a edificar un total de 362 viviendas de protección oficial en la zona de Ca n'Escandell.

Así lo ha asegurado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la sesión de control del Senado a las preguntas del senador por Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, a quien ha detallado que este desarrollo urbanístico se hará mediante la entidad pública Casa 47.

La ministra ha explicado que las obras de construcción de los edificios se harán de forma paralela a los trabajos de urbanización, que se ejecutan actualmente y está previsto que finalicen a principios del 2027. "El objetivo es poner estos pisos a disposición del parque de vivienda asequible tan pronto como sea posible", ha recalcado.

Ferrer ha criticado las "ineficaces políticas" del PP en Baleares, puesto que ha afirmado que, bajo su mandatos, la construcción de vivienda pública protegida "ha sido inexistente". "No solo no han incentivado esta protección, sino que en la mayoría de los casos se opusieron y ahora pretenden adjudicarse los méritos", ha afirmado.

Rodríguez ha apuntado que también cederá al Ayuntamiento de Eivissa la gestión de la parcela restante, siempre que sea para poner en marcha el proyecto ganador de los arquitectos jóvenes del concurso Europan y se garantice la protección permanente de estas viviendas, que tienen que ser "asequibles y 100% públicos".

En este sentido, se ha comprometido a aplicar todos los mecanismos de control para evitar que se repita el "absoluto escándalo" que ha pasado en Alicante, donde incluso una regidora del PP tuvo preferencia para adquirir vivienda protegida.

En el caso de Ibiza, la ministra se ha comprometido a garantizar que todos los procesos serán "ante notario", porque que la política tiene que ser "vivienda protegida para siempre, no para los de siempre" y por eso ha indicado que se impedirá el acceso a los empleados del proyecto.

"Adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo. El PP ha pasado de privatizar hospitales en Alzira a privatizar a los demandantes de vivienda", ha concluido la ministra.