El Gobierno destinará 8,2 millones de euros a Baleares para financiar programas sociales de personas vulnerables

Archivo - Imagen del comedor de Es Refugi. - EAPN-ISLAS BALEARES - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha autorizado destinar 8,2 millones de euros Baleares para financiar programas sociales que cubran las necesidades específicas de personas en situación de pobreza, exclusión social u otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Esta es una de las decisiones adoptadas este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que se sufragará con el importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% de la declaración de la renta y del Impuesto sobre Sociedades.

En un comunicado, el Gobierno ha detallado que la inversión total propuesta por el Ministerio para repartir a las comunidades --excepto País Vasco y Navarra-- y las ciudades autónomas es de 432,8 millones de euros, cifra que supone un aumento de un 15% respecto al año pasado.

Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social --Tasa Arope--, la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad.

Además, se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja del 1,02%, Ceuta del 0,80% y Melilla 0,81%. Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.

Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas.

En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos, como personas con discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.

El Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 18 de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las CCAA de régimen común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.

El Acuerdo alcanzado en 2021 tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiraba el pasado mes de junio. Ante esta situación, y atendiendo a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulsó y se consiguió un Acuerdo de prórroga por dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028 --que incluye la ejecución de los programas en el año 2029--.