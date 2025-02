Gómez asegura que el pacto entre Podemos y EU para relevarla como diputada se mantiene pese a las palabras de Martínez

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha asegurado que el pacto entre su partido y Esquerra Unida (EU) en Baleares para relevarla como diputada a mitad de legislatura se mantiene pese a que el hasta este martes coordinador general de EU, Juanjo Martínez, considerara que las sospechas de abusos sexuales contra él son una "campaña de desprestigio" dirigida a impedir ese cambio.

Lo ha dicho este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha mostrado su "apoyo total a cualquier víctima" pese a respetar la presunción de inocencia de Martínez.

El hasta ahora coordinador general de EU en el archipiélago ha negado las informaciones anónimas aparecidas en una red social en las que se acusa de abusos sexuales a un político de izquierdas y tras las que se ha visto señalado, y ha sostenido que se trata de una "campaña de desprestigio motivada por el hecho de que, a partir de julio, Gómez debe ser sustituida por un miembro de su partido.

"Solo puedo decir que cuando entré en el Parlament había una casilla que ponía la fecha de finalización de periodo, y que apunté el 22 de julio de 2025", ha aseverado la diputada morada.

"Lo que está pactado entre los dos partidos es que sea relevada por un compañero de EU y por eso llené esa casilla. No he llamado a nadie para que la borren. Si los partidos no han hecho nada para que el pacto cambie, se mantiene. Yo actuaré en consecuencia de lo que hagan los partidos", ha añadido.

Gómez, en calidad de abogada, ha recomendado a Martínez "que se busque mejores argumentos de defensa" ante las publicaciones que le señalan.