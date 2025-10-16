El Govern abona 13 millones de euros del primer pago del anticipo de las ayudas de la PAC 2025. - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), organismo dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha realizado este jueves el primer pago del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), por un importe total de algo más de 13 millones de euros, que beneficiará a 4.014 agricultores y ganaderos del archipiélago.

Esta cifra supone un incremento de más de tres millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se abonaron más de 9,8 millones de euros.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que un año más se cumple el compromiso con el sector agrario de hacer llegar el dinero el primer día que lo permite la normativa.

Simonet ha subrayado, además, que ha habido un aumento importante de la cuantía total, lo que demuestra el buen trabajo de planificación y tramitación realizado por el personal del Fogaiba.

"Somos de las primeras comunidades autónomas en efectuar este pago porque entendemos que estas ayudas son fundamentales para garantizar la liquidez de las explotaciones agrarias y ganaderas, especialmente después de un año con la incertidumbre sobre las posibles consecuencias negativas que pueda causar la situación arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea", ha destacado.

CINCO LÍNEAS DE AYUDA

El primer pago del anticipo de la PAC 2025 corresponde a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (9,7 millones de euros), la ayuda complementaria redistributiva para explotaciones pequeñas y medianas (2 millones de euros), la ayuda complementaria para jóvenes agricultores (339.251 euros), la ayuda para los ganaderos extensivos de vacuno de carne (178.772 euros) y la ayuda para la producción sostenible de leche de vaca (695.805 euros).

Por islas, la mayor parte de los fondos se han destinado a explotaciones de Mallorca, con más de 9,9 millones de euros repartidos entre 3.438 beneficiarios.

En Menorca se han abonado 2,6 millones de euros a 293 productores, en Ibiza 350.651 euros a 251 beneficiarios y en Formentera 40.642 euros a 32 explotaciones.

Simonet ha reconocido el esfuerzo del personal técnico del Fogaiba, que ha tenido que tramitar los expedientes en un plazo más reducido para poder cumplir con las fechas marcadas por la Unión Europea.

"Este anticipo es solo el primer pago del conjunto de ayudas de la PAC, que continuarán abonándose en los próximos meses para mantener el apoyo y la confianza en nuestro sector primario", ha remarcado el conseller.

Cabe recordar que el período ordinario de pago de la PAC se extiende del 1 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026, aunque la normativa comunitaria permite realizar anticipos desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre con el fin de garantizar liquidez inmediata a las explotaciones.

OTROS PAGOS

Paralelamente, el Fogaiba ha finalizado recientemente el pago de las diferentes Intervenciones correspondientes al ejercicio 2025, por un importe global de 2,1 millones de euros distribuidos entre 32 beneficiarios.

En concreto, se han abonado 102.911 euros de la Intervención Sectorial Apícola, 273.466 euros de la línea de Reestructuración y Reconversión de Viñedo, 871.381 euros de Inversiones en el sector vitivinícola y 881.601 euros de la Intervención Sectorial de Frutas y Hortalizas, entre otras.

Joan Simonet ha hecho hincapié en la voluntad del Govern de seguir al lado del campo balear y de gestionar con rigor y eficiencia los fondos europeos que le corresponden, reforzando la competitividad y la sostenibilidad del sector primario balear.