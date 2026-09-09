El Govern abona por anticipado las ayudas a los clústeres

Reunión del vicepresidente Costa con los clústeres - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, ha abonado por anticipado las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras de Baleares.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha confirmado este martes en una reunión con todos los clústeres del archipiélago el pago para la anualidad de 2026, por un valor total de 349.257,08 euros, ya se ha efectuado, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La convocatoria de ayudas 2026-2027 cuenta con "el mayor presupuesto de la historia", con un total de 1,81 millones de euros, y contempla por primera vez en la historia la posibilidad del pago del 100% del adelanto de la ayuda. Esta opción es pionera en este tipo de convocatorias y se desarrolla para ayudar lo más rápido posible a estas entidades y mejorar la estabilidad e inversión en nuevos recursos y personal de los clústeres a medio plazo.

En concreto, se han abonado 65.612,43 euros al Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB); 85.465 euros al Clúster Biotecnológico y Biomédico de Baleares (BIOIB); 55.261,75 euros a Turistec; 60.191,78 euros al Balearic Marine Cluster; 56.686,51 euros al Clúster de Transición Ecológica de Balears (TEIB), y 26.039,61 al Clúster de la Innovación de la Construcción de Baleares (Construlab 360).

Costa ha remarcado que el Govern ha apostado "desde el primer día" por los clústeres como puntales fundamentales de la innovación en la comunidad y, por ello, se ha aumentado el dinero destinado a las agrupaciones empresariales innovadoras en cerca de un 300% desde 2023, ha apuntado.

La última convocatoria de ayudas a los clústeres se aprobó en el Consell de Govern el pasado 12 de junio y cuenta con un presupuesto de 1,81 millones de euros. Además, el Govern recuperó las ayudas innovadoras para pymes, mediante la Turboconvo, que no se convocaban desde el año 2018 y la Conselleria tuvo que aumentar el presupuesto, que pasó de 3,7 millones a 8,3 millones.