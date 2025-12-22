El Govern abre el plazo de presentación de ofertas para los primeros contratos del tren a Llucmajor

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto el plado para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas para los primeros contratos de la futura línea de tren entre Palma y Llucmajor.

La licitación parte de un presupuesto de cerca de seis millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones 'Islas en Transformación' impulsado por el Govern, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En estos primeros contratos, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) licita los servicios de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos básicos y constructivo de la futura línea y la coordinación general de los contratos.

La licitación de las asistencias técnicas, cuyo periodo para presentar ofertas finaliza el 11 de febrero de 2026, se ha lanzado en dos lotes con un presupuesto base de 5,9 millones de euros.

Asimismo, el lote con un mayor presupuesto, de 4,1 millones de euros, licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y los proyectos constructivos de la obra en dos tramos (Conservatorio-s'Arenal y s'Arenal-Llucmajor).

En otro lote, por 1,8 millones de euros, se licita la coordinación general de todos los proyectos y actuaciones necesarias para la materialización de las inversiones.

En paralelo, desde la Conselleria han subrayado que se continúa avanzado en otras vías de la tramitación de la línea Palma-Llucmajor y que a principios de diciembre se inició el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica, paso previo a la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto.

De este modo, con el inicio de la licitación de estos primeros contratos y la tramitación medioambiental, el Govern mantiene la hoja de ruta marcada y las previsiones iniciales para este año, han destacado. Esta tramitación incluye únicamente el tramo de Palma a Llucmajor.

La Conselleria ha recordado que la futura línea de tren conectará Palma con Llucmajor y el aeropuerto, en un recorrido por diferentes barrios de Palma, núcleos de población residente y puntos estratégicos como el Hospital Universitario Son Llàtzer, s'Arenal o el futuro recinto ferial de Palma.

La previsión de demanda de esta línea es de 8,5 millones de usuarios el año. Además, han señalado que con la puesta en marcha de esta ampliación de la red de tren, se prevén trayectos de Palma a Llucmajor en un tiempo de 30 minutos, de Palma al aeropuerto en 12 minutos y de Llucmajor al aeropuerto en 18, así como conexiones con el Hospital Universitario Son Llàtzer, a seis minutos desde Palma y a 23 desde Llucmajor.

El presupuesto total estimado del proyecto se sitúa en 811 millones de euros e incluye tanto los proyectos y la ejecución de las obras de construcción de la futura línea, como también la compra de nuevos trenes eléctricos y los nuevos talleres.

Desde la Conselleria han resaltado, entre otas cuestiones, que la línea tendrá una longitud de 30 kilómetros, de los cuales casi diez serán soterrados.