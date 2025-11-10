El Govern aclara que Lloseta "dejó pasar diversas opciones de financiación para la conservación del Palau de Aiamans"

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha querido aclarar que el Ayuntamiento de Lloseta "dejó pasar diversas opciones de financiación para la conservación del Palau de Aiamans", apuntando que el consistorio llosetí podía optar a fondos europeos y al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para restaurar el Palau, "pero priorizó otros proyectos", por lo que ahora le ha animado a presentar una propuesta a la próxima convocatoria del ITS para de este modo recuperar el edificio.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear ha explicado que ya mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Lloseta para abordar la situación del Palacio de Aiamans, "ante la imposibilidad del consistorio de encontrar una solución propia para su conservación y uso público".

Al respecto, ha recordado que el Govern ofrece, en este caso, dos vías para proyectos de este tipo: por un lado, los fondos europeos y, por otro, el Impuesto de Turismo Sostenible. "El Ayuntamiento sin embargo", ha precisado la Conselleria, "no ha optado hasta la fecha a ninguna de estas convocatorias para este proyecto, sino que ha presentado iniciativas de otra índole, priorizando, por tanto, otras acciones".

Ante esta situación, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, mantuvo una reunión con los representantes municipales para encontrar una solución y "se puso sobre la mesa la opción de presentar el proyecto del Palacio de Aiamans a la próxima convocatoria del ITS", lo cual "permitirá destinar recursos a la rehabilitación y puesta en valor de elementos patrimoniales con potencial turístico y cultural", han apuntado desde la Conselleria.

Asimismo, la Conselleria ha querido puntualizar que el proyecto de Binissalem para la compra y restauración de Ca'n Marc "no se financió con fondos ITS, sino a través de otra convocatoria de fondos europeos a la que", ha recordado, "también podría haberse presentado el Ayuntamiento de Lloseta, pero no lo hizo".

Finalmente, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha reafirmado su compromiso con la preservación y la promoción del patrimonio cultural de todos los municipios de Baleares, y ha recordado que recientemente la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) han firmado un convenio de colaboración para facilitar la gestión y tramitación de los fondos ITS a los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar que ningún municipio quede atrás en la conservación de su legado histórico y cultural.