El Govern actualiza los estatutos del ICIB para reforzar el apoyo al sector cultural y creativo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) con el objeto de reforzar el apoyo institucional al sector cultural y creativo de las Islas.

La aprobación del nuevo texto estatutario actualiza y moderniza el funcionamiento del organismo público para adaptarlo a las necesidades actuales de las industrias culturales y garantizar así un marco jurídico más claro, eficiente y acorde con los principios de buena administración, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El ICIB fue creado mediante el artículo 39 de la Ley 13/2017, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las industrias culturales de las Islas como sector estratégico, tanto en su dimensión económica como social.

Desde su puesta en funcionamiento, el Instituto ha trabajado en ámbitos como el audiovisual y la cultura digital, las artes escénicas, las artes visuales, la música y la edición, por lo que ha contribuido a fortalecer el tejido cultural y empresarial del archipiélago.

Con la experiencia adquirida en estos años, se ha constatado la necesidad de revisar y actualizar determinados aspectos del marco normativo del organismo para mejorar su eficacia y adaptar su estructura a las nuevas dinámicas del sector.

Por ello, el Govern ha aprobado un texto completo de los Estatutos --en sustitución del vigente desde 2018--, para ofrecer un documento único que facilite su aplicación y mejore la seguridad jurídica.

El nuevo decreto cumple con los principios de buena regulación al garantizar eficiencia, transparencia y seguridad jurídica, y evitar cargas administrativas innecesarias. Su tramitación, ha apuntado el Govern, ha seguido todos los informes preceptivos.

Con la aprobación del Decreto, queda derogado el Decreto 50/2018, que regulaba hasta ahora el ICIB. El nuevo texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).