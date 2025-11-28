El Govern amplía a 2026 la prestación de productos ortoprotésicos

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliará a 2026 la prestación de determinados productos del Catálogo de material ortoprotésico de Baleares por un importe estimado de 2,4 millones de euros.

Así se ha aprobado en el Consell de Govern de este viernes, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Para garantizar los principios de igualdad, accesibilidad y movilidad, el Servicio de Salud tiene que establecer los medios necesarios para poder acceder a la prestación ortoprotésica que forma parte de su cartera de servicios.

Dado que el coste para adquirir el material ortoprotésico prescrito al paciente es muy alto y habida cuenta del desequilibrio en la economía familiar que provoca y la alta demanda de los pacientes que requieren acceder a la prestación de una forma fácil y accesible, el Servicio de Salud consideró necesario aligerar esta carga económica a los pacientes.

Así, en 2024 se estableció un procedimiento relativo a la prestación de determinados productos del Catálogo de material ortoprotésico y el procedimiento de adhesión de asociaciones o establecimientos dispensadores, por el que se permite dispensar a los usuarios autorizados los productos incluidos sin desembolsar previamente el correspondiente importe.

Dada la gran demanda de prestación ortoprotésica por medio de este procedimiento y teniendo en cuenta que la actualización del Catálogo ha incrementado mucho los precios de algunos artículos, se a ampliado a 2026 el ámbito de aplicación de la resolución.

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado contratar el suministro de bisturís y electrodos monopolares y bipolares con cesión de equipamientos para los centros dependientes del Servicio de Salud.

El importe máximo estimado de este contrato es de 8,9 millones de euros y tendrá una vigencia de un año desde la fecha indicada en el contrato, con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo de tres años más.